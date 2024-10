De ce preferă Marcel Ciolacu să circule cu o Dacie, în loc de coloana oficială: ”Acum mi-a venit noul Duster”

Marcel Ciolacu este invitatul de onoare în cea mai nouă ediție a podcastului ”La mijloc”. Codin Maticiuc a profitat de sinceritatea invitatului său și i-a adresat acestuia o serie de întrebări legate de viața din spatele politicianului și a prim-ministrului României. Printre altele, candidatul PSD la prezidențiale a dezvăluit motivul pentru care preferă să se deplaseze cu o Dacia Duster, în loc să se folosească de coloana oficială – atât în interes personal, cât și profesional.

Sincer și dispus să se expună în fața oamenilor exact așa cum este, Marcel Ciolacu a acceptat invitația în cea mai nouă ediție a podcastului ”La mijloc”- moderat de Codin Maticiuc. Printre altele, premierul României și liderul PSD a dezvăluit motivul pentru care nu se folosește de toate beneficiile funcției sale politice și preferă să se deplaseze cu mașina personală, un autoturism Dacia Duster, în loc să apeleze la coloana oficială pentru deplasări.

Marcel Ciolacu a mărturisit că este foarte încântat de noua achiziție – un autoturism Dacia Duster hibrid – pe care abia așteaptă să o folosească în interes personal, cât și profesional. Acesta a mai spus că s-a folosit niciodată de funcție de premier ca să se deplaseze cu antemergători sau cu o coloană oficială – cu excepția cazurilor în care a avut deplasări cu lideri politici din alte țări. Acesta a subliniat faptul că timpul petrecut la bordul mașinii sale personale este ca o gură de aer curat între întâlnirile și deplasările importante. NU RATA: Motivul pentru care Marcel Ciolacu nu poartă ceas! Premierul s-a enervat teribil când… ”Mă chinui să-l fac pe ăla pe iPhone, dar…” + De ce a rămas cu telefonul vechi

Marcel Ciolacu: N-am folosit niciodată nici coloana oficială, nici antemergători, nici salvare. Acum mi-a venit noul Duster, hibrid-ul și sunt foarte încântat de el. N-am mers niciodată cu antemergători. Poate când au fost premieri, veniți în vizită și am avut deplasări împreună. În momentul ăla impune. În străinătate, de câte ori am fost primit, am fost primit cu antemergători, la fel cum și noi, toate oficialitățile că pe care le primim în România le primim cu antemergători.” a declarat Marcel Ciolacu în podcastul ”La mijloc”.

Fiind tot la capitolul ”modestie”, Marcel Ciolacu nu se ferește să recunoască faptul că acest echilibru dintre viața personală și cea profesională îl ajută să rămână cu picioarele pe pământ și să fie în control. De asemenea, premierul României a subliniat faptul că este cât se poate de transparent în fața colegilor săi de partid. Pentru a-și arăta disponibilitatea și pentru a fi accesibil la aproape orice oră din zi, liderul PSD a adăugat că ușa de la biroul său este tot timpul deschisă. Citește și: Marcel Ciolacu i-a zâmbit lui Ciutacu și a spus-o: primul lucru pe care-l va face imediat ce vor trece alegerile: ”Mă duc într-o covrigărie, stau două-trei zile…”

„Cred că e un mod de viață. Ții sub control două lucruri. Consider că nu ți se umflă capul. Câteodată, ți-e rușine. În Germania am fost primit cu 10 motociclete, era lumea pe stradă, era cu drapelul României, lumea mai filma. Te ia o rușine: „Uite cum s-a oprit circulația pentru mine”. Dacă trebuie să fie prima întâlnire undeva, mă trezesc mai devreme. Cred că nu e o problemă și nu e un deranj pentru nimeni, dar cred că-s momentele mele cele mai libere, când mă deplasez pentru că stau și citesc în mașină, nu mai intră nimeni. Eu la birou am ușa deschisă, deci nu stau cu ușa închisă. La fel am făcut și la Parlament.”, a mai precizat Ciolacu.