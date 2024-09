Marcel Ciolacu i-a zâmbit lui Ciutacu și a spus-o: primul lucru pe care-l va face imediat ce vor trece alegerile: ”Mă duc într-o covrigărie, stau două-trei zile...”

În urmă cu aproximativ 7 zile, Premierul Marcel Ciolacu a fost surprins – în timpul vizitei sale în Craiova – când stătea la coadă la o brutărie pentru a cumpăra covrigi. Chiar înainte de alegerile prezidențiale, liderul PSD a devenit ținta glumelor pe seama slăbiciunii sale pentru covrigii de Buzău, încât acum este decis să-și asume cu mândrie porecla de ”covrigar șef”. Invitat în emisiunea ”Punctul Culminant” – moderată de Victor Ciutacu – liderul PSD a mărturisit care este primul lucru pe care îl va face imediat ce vor trece alegerile prezidențiale.

După terminarea alegerilor prezidențiale, dar și când timpul îi va permite, Marcel Ciolacu are de gând să meargă într-o covrigărie pentru a învăța să prepare covrigi, gustarea preferată a românului. Dacă tot s-a pricopsit cu porecla de ”covrigar”, premierul României nu se simte ofensat și nici nu s-a rușinat de faptul că a fost asociat cu acest produs de panificație atât de îndrăgit, însă vrea să-și asume porecla cu responsabilitate până la capăt. În acest sens, Ciolacu le-a promis românilor că se va închide în bucătăria unei covrigării – timp de 2, 3 zile – și nu se va lăsa până nu va învăța să prepare covrigi.

”Stați, că prima oară am fost covrigar! Covrigar șef! Pe cuvânt de onoare, n-am timp în perioada asta, dar o să treacă și alegerile astea. Primul lucru pe care o să-l fac, o să mă duc într-o covrigărie, stau 2-3 zile până învăț să fac covrigi. Chiar îmi doresc să știu să fac covrigi!”, a spus Marcel Ciolacu în direct la România TV.

Legătura dintre Marcel Ciolacu și pasiunea sa pentru covrigii de Buzău nu este întâmplătoare. Deși încă nu a învățat să prepare covrigi, asta nu înseamnă că nu știe să facă bani de pe urma lor, mai exact să îi vândă. Premierul României a adus în discuție afacerea soției sale, un magazin cu produse de panificație din Buzău unde, printre altele, se vând și faimoșii covrigi de Buzău.

Invitat în emisiunea ”În Opoziție” cu Denis Rifai – difuzată exclusiv pe site-ul Gânul.ro și pe canalul de YouTube Gândul, Marcel Ciolacu a dezvăluit că preferații săi – după covrigii de Buzău – sunt cei cu mac. De altfel, Premierul României s-a amuzat copios pe seama glumei făcute de patronul covrigăriei la care a fost surprins alături de Olguța Vasilescu.

De altfel, vizita sa la covrigăria din Craiova, când stătea la rând să cumpere covrigi, a devenit virală și pe rețelele de socializare, acolo unde liderul PSD s-a amuzat pe seama filmulețului creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Premierul României este înfățișat în timp ce defilează pe un podium de modă cu o ladă de covrigi în mână.

„În afară de celebrii covrigi de Buzău, îmi plac covrigii cu mac, asta am și mâncat cu Olguța Vasilescu azi. Dar cu costurile aferente, când oi ajunge acasă în seara asta, o să mănânc un avocado. Am dat, parcă, pe covrig 5,19 lei, destul de mare covrigul. Mi-a plăcut și proprietarul, am văzut postarea acum, pe drum, și o zis: «Covrigii de Buzău sunt mama la copii, covrigii maestru sunt pofta inimii». O glumă foarte bună”, a spus Marcel Ciolacu, în cadrul emisiunii „În Opoziție cu Denise Rifai”.