Cum a reacționat Călin Georgescu după ce a văzut că românii ies în stradă: ”Nu vă...”

Rezultatul primului tur la alegerile prezidențiale a adus mari surprize. Ascensiunea neașteptată a lui Călin Georgescu a stârnit numeroase reacții, iar în mai multe orașe din țară tinerii au organizat proteste împotriva acestuia. Deși până acum a fost destul de rezervat în declarații, în urma protestelor, acesta a ieșit în față și a transmis un mesaj pe rețelele sociale. Cum a reacționat Călin Georgescu după ce a văzut că românii ies în stradă?

Călin Georgescu a fost numit candidatul surpriză, după rezultatele alegerilor prezidențiale de duminică, 24 noiembrie 2024. Acesta a intrat primul în turul 2, cu 2.120.404 de voturi (22,94%), urmat de Elena Lasconi care a obținut 1.772.503 de voturi (19,17%). Nu mulți sunt cei care se așteptau la acest rezultat, așa că imediat au apărut și reacțiile vehemente, dar și proteste. Ce spune Călin Georgescu despre cei care s-au ridicat împotriva sa?

(CITEȘTE ȘI: CTP, reacție furibundă după declarațiile lui Călin Georgescu: ”Ca să îl votezi încă o dată trebuie să fii prostul satului”)

După ce a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor, Călin Georgescu a decis totuși să facă unele declarații după ce în mai multe orașe din țară s-au organizat proteste împotriva lui. Într-o intervenție pe rețelele sociale, acesta a vorbit despre ce se întâmplă și susține că este victima unui val de ură, care nu se îndreaptă doar împotriva sa, ci și împotriva deciziei poporului.

Este de neimaginat ce se întâmplă şi sigur că asta nu face decât să încerce doar dezbinarea noastră şi vă rog pe toţi să fiţi puternici, aşa cum am plecat împreună, să fim uniţi, să fim curajoşi pentru că tot ce am făcut am făcut doar spre binele nostru şi al neamului românesc”, a transmis Călin Georgescu.

De asemenea, Călin Georgescu a vorbit și despre protestele tinerilor și spune că aceștia se lasă manipulați și nu reușesc să îl înțeleagă așa cum ar trebui. De asemenea, el a mai subliniat că în ciuda părerii generale este un susținătoare al democrației.

„Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieşi în stradă şi le spun tuturor tinerilor indiferent unde se află acum, la Timişoara sau în Bucureşti sau ceea am văzut că iar se doreşte pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieţi, am trei băieţi, suntem o familie puternică, unită şi care nu am promovat decât iubirea.

Nu vă lăsaţi manipulaţi de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democraţia sau alte lucruri de acest gen. Din contră democraţia este modul în care se ascultă părerile tuturor. Şi astăzi am văzut că nu se doreşte să se asculte şi părerile noastre.

Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu am legătură şi nu sunt legionar, nu am legătură şi nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen.

Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România, ci din contră trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic, a fi deschisă agricultura, industria, tot ce înseamnă locurile de muncă, tot ce înseamnă să fim uniţi, să deschidem şcolile, să nu mai tăiem pădurile, să avem o instituţie de sănătate extrem de puternică. Sunt pro-european. Am lucrat în toate sistemele importante, dar putem să ne impunem punctul de vedere. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”, a mai spus Călin Georgescu.