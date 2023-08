Cum a reacționat Dan Badea după anunțul că e înlocuit la iUmor: „O să se vadă”

Emisiunea iUmor, sezonul 15, o să ia startul curând, însă, de această dată, publicul o să vadă în postura de prezentatori, două chipuri noi. Dan Badea și Șerban Copoț nu vor mai prezenta emisiunea de la Antena 1, cei doi fiind înlocuiți de Emi și Cuza. După ce marele anunț a fost făcut, Dan Badea a reacționat, vorbind despre plecarea de la iUmor, dar și despre planurile sale de viitor.

Dan Badea, prima reacție după ce a fost înlocuit

Dan Badea a avut prima reacție, după ce a plecat de la iUmor. Se pare că schimbarea nu l-a afectat pe comediant, ci chiar l-a ajutat, căci are mari planuri de viitor. Se pare că în următoarea perioadă se va concentra pe cariera lui, în stand-up, dar va pleca, atât în țară, cât și în străinătate, pentru un proiect TV de anvergură.

Deși mulți credeau că Dan Badea și-a încheiat socotelile cu Antena 1, după ce a fost înlocuit la iUmor, se pare că nu este așa. Comediantul a anunțat că drumul lui în televiziune continuă, la același post. El o să fie implicat într-un alt proiect, respectiv o nouă emisiune. Deși nu a vrut să dezvăluie prea multe despre subiect, Dan Badea a mărturisit că este vorba despre un proiect mare, care, în curând, va apărea pe micile ecrane.

„Sunt foarte bine, încep un turneu în țară și în străinătate, niște filmări de care nu pot să zic că așa e treaba, proiect mare, o să se vadă la televizor, în același trust. O să fie ceva frumos”, a declarat Dan Badea, potrivit playtech.ro.

Emi și Cuza, la cârma iUmor, sezonul 15

Fanii emisiunii iUmor îi vor vedea în noul sezon în rolurile de prezentatori pe Emi și Cuza. Cei doi au fost extrem de entuziasmați când au primit propunerea și nu au stat nicio secundă pe gânduri. Au acceptat imediat și speră să facă treabă bună în noile rolului și să nu dezamăgească publicul.

„Să faci parte din echipa iUmor, un show cu tradiție, este o bucurie pentru noi. Când am primit propunerea de a prezenta sezonul 15 iUmor nici eu, nici Emi nu am stat pe gânduri. Este o bucurie profesională să primești votul de încredere din partea unei echipe care a reușit să facă istorie cu acest format.

Sperăm ca lucrurile să decurgă așa cum ne dorim și telespectatorii să ne primească cu brațele deschise. Noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la așteptările oamenilor care urmăresc și îndrăgesc acest show de ani buni și să reușim să ducem mai departe ceea ce au construit atât de bine Serban Copoț și Dan Badea”, a declarat Cuza.

„Când am fost întrebați dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înțeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că până la urmă va fi o experiență nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nișa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi și unde ne putem simți confortabil! Într-adevăr, ne-am gândit și la rate, la investiții, la ce ne mai ajută banii și am zis că e OK să mergem. Pentru că eu m-am însurat, Cuza și-a luat mașină scumpă, să mai recuperăm și noi”, a spus și Emi.

