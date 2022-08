Dan Badea, ”amicul” tuturor fetelor în liceu. Dezvăluri spumoase din perioada adolescenței în podcastul lui Mihai Morar

Dan Badea este unul dintre cei mai prolifici actori de comedie din România, acesta reușind să umple săli uriașe de persoane care vin să îi asculte glumele. Mai mult decât atât, acesta are mai multe colaborări cu diferite emisiuni din trustul Antena, unde se remarca prin umorul fin cu care face pe toată lumea să râdă.

Însă, dacă acum are o carieră de invidiat și o familie superbă, în adolescență Dan Badea era… amicul tuturor. Invitat în podcastul lui Mihai Morar, Fain&Simplu (care se numește Funny&Simplu în perioada verii), Dan Badea a mărturisit, cu umorul caracteristic, cum reușea să fie doar amic cu fetele atunci când era în perioada liceului.

Întrebat de Mihai Morar dacă umorul era arma secretă cu care atrăgea fetele în perioada adolescenței, actorul a dat un răspuns pe măsură: ”Da, dar rămâneam doar la stadiul de amic. Eu am fost amicul tuturor și umărul pe care toate fetele plângeau în liceu. Deja le spuneam eu dinainte, știu, sunt un tip foarte mișto, dar rămânem mai degrabă, amici. Și atunci m-am concetrat foarte mult pe baschet, știu că pare așa.. că nu mă recomandă fizicul, dar chiar am făcut baschet, am fost în echipa liceului, conducător de joc. Am descoperit bachetul în liceu, mai slăbisem, eram ok și jucam cred 4-6 ore pe zi, în fiecare zi, și asta, ușor-ușor, s-a văzut”, a povestit Dan Badea.

VEZI ȘI: SOȚIA LUI DAN BADEA ESTE EXTREM DE FRUMOASĂ! CUM ARATĂ FEMEIA CARE L-A FĂCUT SĂ UITE DE LORA

Dan Badea, dezvăluiri despre soția sa

În cadrul aceluiași podcast, actorul a mărturisit faptul că soția lui este o persoană care are simțul umorului dezvoltat și, mai mult decât atât, utilizează unele dintre glume chiar în show-urile sale! În plus, și cel mic a moștenit spiritul de glumă.

”Umorul soției este mai bun decât al meu, este mai funny, mă face pe mine să râd. Și are niște remarci și niște chestii pe care unele chiar le-am preluat, rugând-o să mi le dea și pe care le integrez în show-uri, sunt întâmplările noastre. Și a moștenit această voiciune și spirit de glumă și Ari. Și ne distrează foarte tare. Da, e greu, într-adevăr, trebuie să fii conștient de ce se întâmplă, dar ne distrăm foarte tare”, mărturisește, cu bucurie în glas, Dan Badea.

Podcastul poate fi vizionat integral aici:

Sursa foto: Captura video