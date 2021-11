Soția lui Dan Badea este extrem de frumoasă! Cum arată femeia care l-a făcut să uite de Lora

Dan Badea se poate considera un bărbat fericit! Are o familie minunată, o soție extrem de frumoasă și un băiețel superb. Deși a trecut prin momente dificile, după divorțul de fosta soție, Dan Badea a reușit să își găseacă fericirea în brațele frumoasei blonde pe nume Mădălina Drăghia.

Cei doi s-au cunoscut în vara lui 2015, în Vama Veche.

Cum a început povestea de dragoste dintre Dan Badea și soția sa

„S-a întâmplat în 2015, eram la Amphora, unde am văzut o fată superbă la bar, care semăna cu Kim Basinger. Era ca un magnet. Eu n-am fost în viaţa mea genul care să se ducă la o tipă s-o agaţe cu priviri şi replici din astea: „Hei, bună, ce faci?”. Dar mi-a plăcut să stau şi să observ cum tot veneau băieţii la ea, iar ea îi refuza. Asta era ocupaţia ei în Vamă: stătea acolo şi le spunea tuturor: „Nu, mulţumesc, nu, te rog, nu e cazul…”. Aşa că nu m-am gândit c-aş avea vreo şansă cu ea. Dar cumva, nu ştiu cum, soarta probabil a făcut ca eu să mă împrietenesc cu o prietenă a ei. Şi aşa am intrat în cercul ei şi am început să glumim…”, a declarat Dan Badea pentru okmagazine.ro.

Cum a cerut-o Dan Badea pe Mădălina în căsătorie

Dan Badea povestește că cererea în căsătorie a fost un moment extrem de special. Aflați într-o vacanță în Las Vegas, la Marele Canion, Dan Badea s-a gândit că ar fi momentul potrivit pentru a o întreba pe Mădălina dacă vrea să fie soția lui.

„Noi am vorbit despre căsătorie foarte repede, dar nu despre căsătorie cât despre planuri de viitor. Îmi doream foarte mult să îmi întemeiez o familie alături de ea. Cu talentul meu umoristic am atras-o pe ea. Eu știam cam cum voia ea să fie cerută în căsătorie și cam ce inel își dorea. L-am luat din America, am vrut să fie ceva special”, a dezvăluit cunoscutul comediant.

Cei doi au un fiu, Arias Badea

”Istoria numelui e cam așa – ne-am dorit un nume special, dar nu complicat. Multe luni nu am găsit nimic care să ne placă, iar într-o zi i-a venit Mădălinei ideea. L-am căutat pe net și am văzut că este un nume folosit mai mult în Hawaii și înseamnă ‘prezență nobilă’”, povestea, în trecut, Dan Badea.

Sursa foto: Madalina Badea Instagram