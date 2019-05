Cum a reacționat fiica Ioanei Ginghină și a lui Alex Papadopol după ce a aflat că părinții ei divorțează

Divorțul dintre Alexandru Papadopol și Ioana Ginghină ține capul de afiș în showbizul autohton, însă – pe de altă parte – o afectează la modul cel mai serios și pe fiica lor, Ruxandra. Cei doi vor merge pe drumuri separate, de acum înainte, însă îi leagă, pentru totdeauna, fetița lor.

Aceasta a plâns la aflarea veștii că părinții vor divorța, insistând să rămână cu mama ei. Ceea ce s-a și întâmplat. În aprilie, au fost amândouă la Roma, iar Ioana Ginghină a postat pe blogul personal un mesaj și un clip în care apare alături de Ruxandra.

”Am plecat ca două fete cucuiete săptămâna trecută la Roma.

Pentru prima dată, doar noi două, într-un city break, cu o listă de 10 obiective turistice pe care voiam să le vedem şi o sesiune de shopping.

Uite cum a fost ” , a scris Ioan Ginghină.

Ioana Ginghină: ”Realizez că viață e frumoasă chiar și în cele mai cenușii perioade”

Pe blogul personal, Ioana Ginghină a mărturisit că ”e frunstrant că încă nu știi ce să faci”, însă Ruxandra – ”copilul perfect” – îi este alături și îi menține tonusul ridicat.

“Cumva, deși eram un om destul de recunoscător, a trebuit să primesc o lecție destul de dură, că să învăț să mă bucur de lucrurile mărunte […] Cumva e clar că am greșit și la formă și la fond, însă e frustrant că încă nu știi ce trebuia să faci, pe ce drum să o apuci acum. Și atunci, în această lume nouă, nesigură, o iei încet, cu pași mărunți și începi să te bucuri de lucrurile mărunte. Începi să te bucuri că ai dormit fără întrerupere 6 ore, că ai reușit să ieși din casă și să zâmbeșți fără să te prefaci, că Frica, azi, parcă nu ți-a mai dat târcoale și chiar ai râs cu poftă, atunci când Ruxandra și-a scuturat stiloul de cerneală pe cămașa ta albă. Când stau pe canapeluța mea de pe terasă, într-o zi perfectă de duminică, în care am mâncat pizza cu Ruxi, copilul perfect, am ascultat muzică și ne-am bucurat de soare, realizez că viață e frumoasă chiar și în cele mai cenușii perioade, trebuie doar să apreciem lucrurile mărunte!”, a scris actrița pe blogul personal.