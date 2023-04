Cum a reacţionat Ionuţ Iftimoaie când a aflat că Remus Boroiu a fost dat afară de la Survivor România? Pro TV a difuzat imaginile

În ediția din 5 aprilie 2023, Remus Boroiu a părăsit emisiunea Survivor România. Lupta în consiliul de eliminare a fost strânsă! Iată mai jos, în articol, ce reacție a avut Ionuț Iftimoaie când a aflat că faimosul a fost dat afară din show-ul de la Pro TV.

Remus Boroiu a fost eliminat din cadrul emisiunii Survivor România, în ediția ce a rulat în data de 5 aprilie 2023, la Pro TV. Deși plecarea lui a adus tristețe pentru unii, alți concurenți au răsuflat ușurați, bucurându-se de continuarea parcursului lor în competiția din Republica Dominicană. Unul dintre cei care au avut o reacție în acest sens a fost chiar fostul luptător Ionuț Iftimoaie.

Cum a reacţionat Ionuț Iftimoaie când a aflat că Remus Boroiu a fost eliminat de la Survivor România

După ce Daniel Pavel a anunțat că Remus Boroiu este concurentul care părăsește competiția de la Pro TV, Ionuț Iftimoaie a făcut un gest surprinzător. Mai cu seamă, fostul kickboxer și-a strâns pumnii, iar momentul a fost surprins de camerele video, preț de câteva secunde. Înainte ca prezentatorul tv să rostească numele celui care pleacă din competiție, Ionuț Iftimoaie și-a expus punctul de vedere. În consiliu, fostul luptător a mărturisit că își dorea ca Remus Boroiu să părăsească emisiunea Survivor România, iar la bază s-a aflat o strategie.

„Remus, pentru tine, Survivor România se oprește în acest consiliu”, au fost cuvintele rostite de Daniel Pavel, în consiliu. La câteva secunde distanță, Ionuț Iftimoaie a recurs la gestul respectiv.

Fostul kickboxer Ionuţ Iftimoaie a făcut mărturisiri la Survivor: „Sunt singur, nu sunt nici cu stânga, nici cu dreapta”

Ionuț Iftimoaie a mărturisit în consiliu că a existat o strategie la mijloc, atunci când a venit vorba despre eliminarea unuia dintre concurenți.

„Zilele astea am avut parte de un consiliu cu conștiința mea, pentru că am stat să analizez mai multe aspecte. Mai întâi, până la jocul de imunitate, am fost lăsat pe tușă de Ștefania, care a câștigat atunci poziția de căpitan. Și nu m-a ales să fac parte din echipa ei. (…) După aceea, a urmat jocul de imunitate, a câștigat colanul și au ajuns vorbe pe la mine cum că eu sunt cel vizat pentru nominalizare. Mă așteptam la asta. Pentru că, practic, sunt singur, nu sunt nici cu stânga, nici cu dreapta, iar asta reprezintă o problemă. De ce aleg eu să fiu singur? Pentru că știam majoritatea echipei Faimoșilor. Pentru că am stat 3 luni cu ei și, la ultimele consilii, am intrat pe bandă rulantă la nominalizare.

În momentul în care eu am intrat în consiliu, am fost abordat de către Kamara. Mi-a spus: «vezi că ăștia (n.r. Războinicii) vor să te nominalizeze». Noi ne-am gândit să mergem pe o strategie comună. Să-l nominalizăm și noi pe Crișan, ca să nu intre doar doi Faimoși, să intre și un Războinic. (…) Suntem la individuale! După ce s-a terminat cu votul, mi-am dat seama că strategia lor poate funcționa și fără votul meu”, sunt o parte din declarațiile făcute de Ionuț Iftimoaie, în consiliul de nominalizare.

Sursă foto: Capturi video Pro TV