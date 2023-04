DOC, recuperare grea după Survivor România! Cu ce se confruntă artistul după ce a ajuns acasă: „Mă târam pur și simplu”

De două săptămâni, DOC a părăsit competiția din Dominicană și a ajuns acasă. Acesta a scăpat de condițiile grele din tabăra Faimoșilor, însă nici acasă nu este atât de bine. Artistul a întâmpinat câteva dificultăți, iar readaptarea la viața cotidiană nu a fost una tocmai ușoară. Prin ce a trecut DOC după ce s-a întors la Survivor România?

DOC a acceptat aventura din Dominicană și a intrat încrezător în competiție crezând că va ajunge să joace marea finală. Însă, după aproximativ trei luni, acesta a fost eliminat și s-a întors acasă. Despre eliminare, DOC a spus că aceasta a venit la momentul potrivit și nu își dorea să mai continue competiția.

Viața la Survivor România a fost destul de grea, iar de când s-a întors DOC încearcă să se acomodeze la agitația din Capitală. Acesta a recunoscut că a întâmpinat unele dificultăți în a se readapta la viața normală, iar evenimentele mondene, agitația de pe străzi și locurile cu mulți oameni încă nu sunt pentru el, acestea provocându-i anxietate.

Mai mult, de când s-a întors din Dominicană, DOC a luat câteva kilograme în plus. Acesta nu poate să se dezlipească de dulciuri, iar pentru moment își satisface fiecare poftă culinară.

„Am pus o burtică de dulciuri în ultima vreme, am recuperat. Simt nevoia, nu știu. Mănânc pe sistem nervos de vreo două săptămâni, dar găsesc că este ceva normal având în vedere prin ce am trecut pe acolo. Este ok, doar că spre exemplu acum (nr. la avanpremiera filmului John Wick) este foarte mult haos și m-am panicat un pic. M-a luat anxietatea nițel. La câtă lume este, câtă tevatură se întâmplă în jurul meu. Nu mai sunt obișnuit.

Nu spun că era mai bine, dar creierul nostru se obișnuiește cu ceva și găsește că aia e normalitatea. Am stat două luni jumătate acolo și acum normalitatea este să aud valuri și să-mi croncăne păsărele necunoscute cu zgomote de animale pe acolo, chestii de genul. Aia crede creierul că e normal și i se pare acum ciudat să fie atâta tevatură pe aici”, a declarat DOC, potrivit ego.ro.

(CITEȘTE ȘI: DOC, ÎNTÂLNIRE DE GRADUL 0 CU MAMA ADEI DUMITRU DE LA SURVIVOR. CUM I-A RETEZAT-O FEMEIA CÂND A ÎNCERCAT SĂ FIE AMABIL)

„Nu este cazul de psiholog”

DOC încearcă să se readapteze la viața cotidiană și chiar dacă îi este puțin greu nu a intrat în panică și ia lucrurile pas cu pas. Acesta mai are nevoie de puțin timp pentru a își intra în ritm, însă nu își face griji. Experiența din Dominicană l-a marcat, iar arătat limitele, dar l-a făcut și mult mai puternic.

„Foamea a fost ultimul lucru. Eu eram obișnuit să fac fasting, adică duc foamea. Problema a fost când m-au părăsit toate zemurile din corp, adică atunci când am rămas fără proteine, fibre, nu mai mergeam, nu mai funcționam coerent. Mă târam pur și simplu, încercam să fac efort și nu mi se părea că îl făceam de fapt. Ca să înțelegi toată această experiență trebuie să o faci.

Cred că trebuie să stai liniștit, să trăiești cu cei cu care trăiești în mod normal și lucrurile vin la ușor. Nu cred că este cazul de psiholog. Că nu am traume din alea. Nu am PTSD (n.r. stres postraumatic) sau să mă trezesc noaptea urlând că intru în cursă. Nu am din astea. Dar o iau ușor”, a mai spus DOC.

(VEZI ȘI: DOC, RADICAL DUPĂ CE S-A ÎNTORS DE LA SURVIVOR ROMÂNIA! A SPUS-O ÎN DIRECT: „NU REGRET ABSOLUT NIMIC”)