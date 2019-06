Cum a reacționat Loredana Chivu după ce a văzut imaginile cu Sorina, fetița de 8 ani târâtă cu mascații din casa familiei ei

Scenele traumatizante trăite de Sorina, fetița târătă cu mascații din casa asistenților maternali, au scandalizat întreaga Românie, iar unele dintre vedetele de la noi au reacționat în acest caz. Printre persoanele publice care și-au spus părerea se numără și Loredana Chivu. Cei mai mulți dintre fanii ei i-au dat dreptate și cu toții au reacționat la apelul lansat de aceasta. Sorina împlinește mâine opt ani.

La scurt timp după ce a aflat despre drama Sorinei, Loredana Chivu a distribuit un articol în care era relatat episodul petrecut vinerea trecută și a scris un mesaj acid: “Nenorociți de oameni!!!!!!”, după cum se poate vedea în galeria foto a articolului.

Loredana Chivu (29 de ani) se ocupă cu modellingul, iar în urmă cu câțiva ani, făcea echipă cu Ana Maria Mocanu, la emisiunea moderată de Dan Capatos. În 2006, ea a urcat prima dată catwalk-ul școlii de modelling care i-a aparținut lui Carmen Pleșea. Ulterior, ea a apelat la numeroase operații estetice, care au transformat-o foarte mult. Într-un interviu mai vechi, vedeta a vorbit despre intervențiile făcute în cabinetele medicilor esteticieni.

“Arătam altfel (n.r.: la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, a declarat Loredana Chivu în cadrul unui interviu oferit în 2016.