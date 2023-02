Cum a reacționat mireasa din imagine, după ce a văzut că soacra a venit îmbrăcată toată în alb, la nuntă

Nunta este evenimentul cel mai important din viața unui cuplu. În ziua cea mare, mirele și mireasa sunt în centrul atenției. Însă, există și persoane care nu înțeleg asta și intenționat sau nu îi eclipsează pe cei doi. Asta a pățit și o tânără mireasă, iar cea care a reușit să strice tot a fost chiar soacra mare.

Recent, Jasmine Hopper s-a bucurat de cel mai frumos moment din viața ei. A fost mireasă și și-a dorit să aibă nunta perfectă. A vrut să arate foarte bine, așa că a căutat mult o rochie de mireasă care să o satisfacă. A fost foarte încântată când a găsit-o, a îmbrăcat-o în ziua cea mare, însă fericirea avea se i se spulbere repede atunci când a văzut că soacra ei a venit la nuntă îmbrăcată într-o rochie aproape identică.

Jasmine Hopper a împărtăși cu internauții povestea care i-a distrus nunta. Aceasta a mărturisit că soacra sa a apărut la nuntă îmbrăcată într-o rochie albă, aproape la fel cu cea pe care o purta ea. Din fericire, mireasa a fost atât de prinsă de eveniment încât nu a acordat prea mare importanță acestui lucru. Însă, ulterior, când a văzut fotografiile de la nuntă și cât de asemănătoare sunt rochiile a explodat.

„Așadar, în ziua în care am fost la cumpărături de rochii de mireasă, soacra mea era acolo cu noi. Am ales o rochie în stil sirenă cu șireturi. Am vrut să arăt frumos în ziua nunții mele. Am vrut să port ceva în care să mă simt sexy. Nimeni nu mi-a putut distrage atenția. Așa că atunci când ea a apărut în aproape aceeași rochie pe care o purtam eu, chiar nu am avut nicio reacție. Îmi amintesc că sora mea a spus: Vrei să mă duc să vărs niște vin pe ea?

Dar eram atât de concentrați că este ziua nunții noastre și voiam să ne distrăm atât de bine așa că nu i-am dat importanță. Dar acum, când văd fotografiile, nici măcar nu pot să exprim în cuvinte cât de rușine îmi este că soacra mea a purtat aceeași rochie ca mine în ziua nunții mele. Mă doare sufletul. Acum când mă gândesc la nunta mea, tot ce îmi vine în cap este că la nunta mea proasta a purta aceeași rochia ca a mea”, le-a spus Jasmine Hopper internauților.

Nu a vorbit cu soacra nouă luni

De asemenea, și soțul tineri s-a arăta extrem de deranjat de purtarea mamei sale, așa că aceștia nu au mai vorbit cu ea timp de nouă luni. Văzând că nu mai are nici un semn de la ei, femeia i-a contactat. Jasmine Hopper nu s-a putut abține și i-a reproșat acesteia tot și a spus că asta este motivul pentru care nu a mai vorbit cu ea.

După ce a fost acuzată, soacra a încercat să scape basma curată și a spus că acuzațiile sunt exagerate, subliniind că rochia ei a fost, de fapt, crem cu paiete și nu avea nicio legătură cu ce a miresei. În cele din urmă femeia a admis și și-a cerut scuze.

„A fost șocată să audă că a fost din cauza rochiei pe care a purtat-o. Nu avea idee că eram supărați pe ea din cauza rochiei. A spus că rochiile nu au semănat. Se fim serioși, a avut o rochie albă, cu paiete, dantelă, în stil sirenă, ca a mea.”, a mai spus Jasmine Hopper.

