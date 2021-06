Cum a reacționat Raluca Pastramă după ce a aflat de noua relație a lui Pepe. „Are nevoie de atenţie”

Divorțul dintre Raluca Pastramă și Pepe a fost unul răsunător, la care nimeni nu se aștepta. Cei doi au pus punct unei căsnicii de opt ani și au luat-o pe drumuri separate. Recent, Pepe s-a afișat la brațul altei domnișoare, iar vestea a ajuns și la fost soție.

„Pepe a fost mereu un bărbat care oferă dragoste. El are nevoie de atenţie, aproape în permanenţă. Aşa este el construit şi cred că aşa şi trebuie înţeles.

Eu am pus punct. Lucrurile nu mai funcţionau de foarte mult timp în căsnicia noastră şi m-am gândit foarte bine la ce e de făcut. Am luat greu acea decizie, dar, odată luată, nu a mai fost cale de întoarcere. Fiecare dintre noi avem acum viaţa noastră dar, aşa cum am mai spus-o, noi avem împreună doi copii minunaţi, care se vor bucura mereu de toată căldura şi de toată atenţia noastră!”, a declarat Raluca Pastramă, pentru Playtech.ro.

Raluca Pastramă, o nouă relație?!

În timp ce Pepe pare că încearcă să își reconstruiască viața sentimentală, Raluca nu se gândește la asta momentan. Ea a mărturisit că în momentul de față are alte priorități, iar o nouă relație nu se află în planurile ei.

„Acum nu mă interesează anumite lucruri, am alte priorităţi. Nu simt nevoia unei aproprieri fizice sau psihice. M-am gândit mereu că voi fi soţia unui singur bărbat. Nu m-am imaginat vreodată că voi îmbrăca rochia de mireasă mai mult decât o dată în viaţă. Iar la capitolul acesta am eşuat. Trebuie să învăţ din greşeli, fiindcă am înţeles că poţi face greşeli şi la 40, şi la 50 de ani, şi mai târziu. Şi apoi trebuie să înveţi să le accepţi!”, a mai spus Raluca Pastramă, pentru sursa citată.

Sursa foto: Instagram