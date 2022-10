Cum a reacţionat soţia lui Daniel Onoriu în momentul în care l-a văzut pe fostul pilot cu actuala iubită: „A dus-o deja în apartamentul unde am locuit noi”

Isabela Onoriu a decis să pună capăt căsniciei cu fostul pilot de raliuri din cauza neînţelegerilor. Deşi Daniel Onoriu a încercat în repetate rânduri să se împace cu încă soţia lui, ba chiar spunea că nu îşi vede viaţa fără ea, de câteva săptămâni este într-o nouă relaţie. În cadrul unui interviu recent, Isabela a povestit faptul că s-a întâlnit într-un magazin cu cei doi.

Nimeni nu se aştepta ca Isabela şi Daniel Onoriu să divorţeze. Cei doi au trecut prin bune şi rele timp de 6 ani, însă neînţelegerile se pare că şi-au spus cuvântul.

Fostul pilot şi-a dorit să se împace cu fosta lui parteneră, dar lucrurile nu au decurs aşa cum el se aştepta. Din acest motiv, a decis să nu mai piardă timpul, astfel în urmă cu câteva săptămâni a anunţat public faptul că iubeşte din nou. Deşi nu este oficial un om liber, Daniel Onoriu nu a avut nicio problemă să îşi declare dragostea în faţa lumii.

Nici pentru Isabela nu a fost o surpriză faptul că fostul pilot deja se afişează cu noua cucerire. Bruneta a povestit că s-a întâlnit cu cei doi într-un magazin, însă nu a interacţionat cu încă soţul ei.

„Acum două zile am fost într-un supermarket și la două minune, în spatele meu, în același magazin, apare Daniel cu actuala sa iubită. Nu am avut niciun sentiment, nici de furie, nici de nimic, mi-am văzut de cumpărăturile mele și am plecat.

Nu a interacționat deloc cu mine. Am auzit când i-a zis tipei respective și ea tot trăgea de el și îi zicea . Știu că este o tipă din Canada de vreo 43-44 de ani, de vârsta lui. Vreau să mai spun și că după ce el a insistat să ne împăcam, la o săptămână distanță, s-a întâlnit cu ea.

Am auzit de la persoane care au fost în cercul nostru de prieteni că a dus-o deja în apartamentul unde am locuit noi doi, în patul nostru. Am înțeles și că au făcut mâncare împreună, i-a făcut deja și cunoștință cu mama lui. Nu îmi pare rău de această situație. Eu cred că el a vrut să mă facă geloasă, dar nu i-a ieșit. Omul aruncă cu ce are în suflet: unul cu bunătate, cu răutate”, a declarat Isabela Onoriu, pentru click.ro

Isabela: „Eu sunt decisă, divorțez!”

Pentru Isabela Onoriu nu mai există cale de împăcare. Tânăra susține că este decisă să divorțeze și a depus deja actele la Judecătoria Sectorului 1.

„Eu am depus actele la Judecătoria Sectorului 1, am vrut la notar, dar el a dorit la Judecătorie. Probabil să mai tărăgăneze această situație. Eu sunt decisă, divorțez! Asta este, mergem în instanță până la urmă. Cred că o să se termine destul de repede divorțul. Am suficiente dovezi la mână. Mai ales că acum el are și o relație”, a mai spus Isabela Onoriu.