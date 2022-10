Nici nu a divorțat de actuala sa soție, că Daniel Onoriu deja se gândește cu cine vrea să se căsătorească după ce va fi ”liber de contract”. Nepotul regretatei Gabi Luncă s-a îndrăgostit nebunește de o altă femeie! Iată cine este cea care i-a furat inima pilotului de raliuri.

Daniel Onoriu este încă însurat în acte cu Isabela Onoriu, femeia alături de care și-a petrecut 6 ani din viață. Cei doi se află acum în plin proces de divorț, dar cu toate acestea, pilotul de raliuri le-a mărturisit fanilor săi din mediul online că s-a îndrăgostit de o altă persoană. Mai mult, nepotul regretatei Gabi Luncă susține că această femeie îi va deveni soție.

Cine va fi viitoarea soție a lui Daniel Onoriu

Noua parteneră de viață a pilotului de raliuri are 44 de ani, locuiește în Canada, are două facultăți, este prietenă cu oameni importanți și cu o situație materială foarte bună. De asemenea, cea care i-a furat inima lui Onoriu are și o fetiță de 12 ani. Daniel se simte extrem de norocos că a întâlnit-o, mai ales că îl și susține în motorsport.

”Dacă o vedeți pe soția mea, o să ziceți că nu e adevărat! În primul rând are 44 de ani și asta contează pentru mine mult. E super frumoasă, doamnă, în adevăratul sens al cuvântului! Rafinată, elegantă, suflet bun, mă adoră și o ador, mă susține în tot ceea ce fac, inclusiv în motorsport, locuiește în Canada, are o fetiță de 12 ani superbă! Are două facultăți, are conexiuni cu oameni puternici financiar!

Cum să nu Îl laud pe Dumnezeu care m-a unit cu ea, de la capătul pământului, din Canada, fraților!

Promit public, viitoarea mea soție, că nu te voi înșela niciodată în viața mea și o să te iubesc și respect și răsfăț așa cum nu ai mai fost niciodată în viața ta de până în clipa asta. Martor îmi este Dumnezeu din cer!

Nu vă arăt fața ei, doar când vom fi împreună! Echipele TV, căutați-mă să vin la voi, în direct, luni. Mâine plec în Germania, mă întorc Duminică, cu avionul, iar luni, spre seară, plec la curse să mă antrenez pentru că vreau să câștig locul 1”, a fost mesajul scris de către Daniel Onoriu la descrierea fotografiei de pe Instagram în care apare noua sa parteneră.

