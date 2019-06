Cum a reacționat tatăl ei când Nicole Cherry s-a mutat cu iubitul cu 8 ani mai în vârstă

La 20 de ani, Nicole Cherry este îndrăgostită nebunește de iubitul său. Cei doi au făcut un pas important în relația lor și s-au mutat împreună. Artista a vorbit despre această decizie a lor, dar mai ales despre cum au reacționat părinții ei.

Este cunoscut faptul că tatăl lui Nicole Cherry se ocupă și o însoțește pe artistă peste tot, iar cei doi au o relație de invidiat. Mai mult decât atât, chiar dacă are mare grijă de ea, mai ales atunci când vine vorba de băieţi, tatăl vedetei are o relație bună și cu Florin. Mama lui Nicole Cherry este cea care le gătește de fiecare dată. Decizia de a se muta împreună a fost una care a venit de la sine și se pare că a fost susținută de toată familia.

“Da, ne-am mutat împreună! Pisica e cu noi. E a noastră. Tot mami ne face de mâncare. Mai fac şi eu când am timp, ne mai dă şi mama. E totul la fel, doar că nu sunt noaptea acasă. Tatălui îi place foarte mult de el (n.r. de iubit), îl cunoaşte foarte bine. Asta l-a făcut pe el mai relaxat. Ştie că sunt undeva bine. Şi eu i-am demonstrat lui că pot să iau decizii. A venit natural. Nici eu nu am zis: Gata, de mâine mă mut! Nu ştiu dacă face cineva neaparat chestia asta. A venit de la sine. Din moment ce părinţii îţi dau voie să te duci o zi, o noapte, ştiu ce urmează. E firesc. În cazul meu a fost ok şi suntem ok”, a declarat Nicole Cherry la „Răi Da Buni’.