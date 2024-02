Cum a renunțat Mirabela Dauer la religia ei. Artista a vrut să se călugăreasă: „M-am gândit foarte bine și...”

Mirabela Dauer se numără printre artistele mari de la noi din țară. Are o carieră îndelungată și este îndrăgită de o mulțime de oameni pentru talentul ei, dar și felul de a fi. Puțini știu însă că aceasta a renunțat la religia ei pentru a trece la ortodoxism. Cântăreața era de religie iudaică, ea având origini evreiești. Cum a simțit nevoia să facă o schimbare în acest sens?

Mirabela Dauer are o poveste de viață impresionantă. Cunoscuta artistă este evreică, având o familie numeroasă în Israel. Este stabilită în România de o viață întreagă, unde și-a clădit un trai foarte bun. Sora ei și nepoata sunt în Israel și se vizitează ori de câte ori au ocazia. În 1996, vedeta a decis să renunțe la religia iudaică și să treacă la cea ortodoxă. A simțit să-și facă semnul crucii și să meargă la biserică. N-a mai stat pe gânduri și s-a convertit.

Mirabela Dauer s-a gândit și că vrea să fie condusă pe ultimul drum în România, nu în țara natală. Și cum toți prietenii ei sunt ortodocși, le fel și-a dorit și ea să fie.

„Eu sunt evreică, după părinții mei. Eu sunt la o vârstă, dar vine o vreme în viaţa ta când trebuie să fii îngropat. Aici, în România, eu nu mai am pe nimeni. Tu vezi aşa că prietenii mei m-ar pune într-un coșciug și m-ar duce în Israel să mă îngroape? Eu acolo am sora, am nepoţi, am familie. N-are cine să mă ducă acolo. Cine mă îngroapă pe mine aici? Toți prietenii mei sunt ortodocși.

Nu doar de asta m-am ortodoxit. Eu mă duc în biserică de când mă ştiu eu. Voiam să fac semnul crucii. De mică am fost înţeleaptă şi nu am făcut lucruri rele şi nu îmi făceam cruce, dar acum pot. Îmi doream să îmi fac semnul crucii. Familia mea care este în Israel este foarte înţeleaptă. Nici sora mea, nici nepoata mea, nimeni nu s-a supărat. M-am unit cu acelaşi Dumnezeu. M-am ortodoxit”, a mărturisit Mirabela Dauer, în emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV.