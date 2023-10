Cum a reușit Adela Popescu să slăbească, după cele trei nașteri. Abia acum a dezvăluit secretul: „Nu este un detox”

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de la noi din țară, bucurându-se de o carieră de succes pe micile ecrane după ani întregi în care a muncit pe brânci. Actrița a decis să se retragă de ceva vreme de pe micile ecrane și să se ocupe îndeaproape de creșterea celor trei băieți: Alexandru, Andrei și Adrian. Mulți fani de-ai ei sunt curioși cum reușește să se împartă între viața de mămică și aparițiile publice și la ce trucuri a recurs după fiecare naștere, pentru a ajunge la o siluetă de invidiat.

Adela Popescu se împarte cu succes între viața profesională și cea de familie. Fosta moderatoare de la Pro TV este mamă a trei băieți de vârste apropiate, fiind o adevărată aventură în fiecare zi pentru ea. S-a retras ușor din lumina reflectoarelor pentru a se ocupa îndeaproape de copiii ei, însă n-a uitat să țină legătura cu fanii pe rețelele de socializare. Actrița este destul de activă pe internet, acolo unde împărtășește diverse activități din viața de zi cu zi. Mulți sunt curioși cum se descurcă în rolul de mamă cu Alexandru, Andrei și Adrian, dar și cum a reușit să arate impecabil după cele trei nașteri.

Ce „dietă” a ținut Adela Popescu

Ce-i drept, vedeta de televiziune are o siluetă parcă trasă prin inel! Multe tinere mămici o invidiază pentru aspectul ei și i-au cerut și sfatul. Ei bine, după întrebări primite adesea, soția lui Radu Vâlcan a dat din casă și a spus ce a mâncat după ce a născut. N-a ținut vreun detox, însă a ales să mănânce mai multe supe.

„Am avut o perioadă când aveam o durere în partea dreaptă, nu știam ce este, și de fiecare dată când mâncam mă durea și mai tare. Și am mâncat o perioadă doar chestii lichide, asta ca să nu fie greu de digerat. Am slăbit atunci super mult, doar mâncând ciorbițe. Nu era un detox, că mâncam și cu carne, carne tocată. La mine nu merge asta cu mănânc grătar cu salată. Nu slăbesc la așa ceva. M-am gândit că poate mănânc prea mult grătar”, a spus Adela Popescu, scrie Unica.

Care este secretul siluetei de invidiat a Adelei Popescu

Artista susține că seamănă cu mama ei, atunci când vine vorba despre siluetă. Nu ține o dietă neapărat, ci pur și simplu moștenește această trăsătură de la cea care i-a dat viață.

„Secretul e că semăn cu mama mea, care din punct de vedere fizic a fost întotdeauna slăbuță. Și când am fost grăsuță, tot slăbuță eram. Mă îngraș în partea de jos și zona asta îmi rămâne tot timpul mică, și la față se întâmplă la fel. Și când eram gravidă și te întâlneai cu mine, și am luat atunci 18 kilograme, tot mică păream, că am fața mică, umerii mici”, a mai spus fosta moderatoare de la Vorbește Lumea.