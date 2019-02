Cum a reușit Anamaria Prodan să dea jos 15 kilograme: ”Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc”

Anamaria Prodan a reușit să dea jos 15 kilograme, iar curioșii s-au întrebat care este secretul siluetei vedetei. Ei bine, însăși sexy-impresara a dezvăluit la ce dietă a apelat pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

Un lucru e cert! Anamaria Prodan ține enorm la imaginea ei și la aspectul fizic. Așa că la un moment dat, vedeta a vrut să scape de câteva kilograme în plus și totodată să-și îmbunătățească stilul de viață. Zis și făcut! Anamaria Prodan a ținut o dietă celebră în rândul marilor sportivi ai lumii.

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider” a povestit Anamaria Prodan în cadrul unei emisiuni TV.

Anamaria Prodan, decizie radicală

De-a lungul timpului, Anamaria Prodan a scos bani grei din buzunare pentru a-și satisface toate poftele, dar și pentru a investi în diverse locuințe. Anamaria Prodan s-a asigurat că nu le lipsește absolut nimic copiilor ei, iar de acum înainte vrea să călătorească și să-și trăiască viața din plin.

Acum stau în Dubai. Stăm ca nebunii. Din casa mea cobor la mall. Mamă, ce îmi place! Nimic mai frumos! Reghe antrenează acum în Dubai. Mai am un transfer, îl închei repede şi fug! (…) Mă distrează (n.r. stirile despre divort). Nu are instagram, nu are facebook, nu are nimic. Când mă vede că butonez se enervează foarte tare. Are două antrenamente pe zi, vine mort acasă. Eu pun poze. Arabii numai noaptea fac transferuri sau business. Ziua dorm.

Mie îmi place luxul, niciodată nu m-am ascuns. Numai în America închiriez casele. Am multe. Este cel mai sigur business. Nu mai cumpăr nimic de acum, mă distrez! Aşa suntem noi românii, strângem aşa în disperare. Am strâns cât să trăiască ei liniştiţi. Acum vreau să călătoresc iar. Înainte să fac copiii călătoream. Eu am o viaţă frumoasă!”, a declarat Anamaria Prodan într-o emisiune TV.