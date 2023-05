Cum a reușit Monica Pușcoiu să-și bată joc de sentimentele lui Florin Dumitrescu: „Mă uitam la ea și-mi ploua în gură”

Sezonul 11 al emisiunii Chefi la Cuțite este în plină desfășurare. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu au dat drumul confruntărilor pe echipe, iar unii dintre ei deja au pierdut primii concurenți. Chiar dacă s-au făcut eliminări și multe altele urmează, chef Florin Dumitrescu a suferit deja cea mai mare dezamăgire a sezonului. Una dintre concurente s-a jucat cu sentimentele lui și l-a lăsat cu un gust amar.

Dezamăgirea sezonului 11 Chefi la Cuțite a fost trăită de Florin Dumitrescu chiar în timpul preselecțiilor, în momentul în care Monica Florentina Pușcoiu a venit în fața celor trei bucătari cu preparatul său. Tânăra le-a pregătit chefilor o tartă spectaculoasă, care îți lăsa gura apă atunci când o priveai. Un împătimit al dulciurilor, atunci când a văzut tarta, ochii lui Florin Dumitrescu au sclipit.

„Și-a bătut joc de sentimentele mele”

Celebrul bucătar a scos repede pastilele pentru intoleranță la lactoză și s-a pregătit de degustare. Însă în momentul în care a luat prima gură a avut parte de o dezamăgire de proporții. Tarta era una vegană, iar când a înțeles asta cheful a fost devastat.

„Să nu-mi zici că e de vegană. Hai mă, nu! De ce e de vegani?! Și eram pregătit să gust!”, și-a strigat nemulțumirea chef Florin Dumitrescu.

„Ai mai luat și un pumn de pastile! Își bate joc de sentimentele noastre”, s-a amuzat Sorin Bontea.

„Mamă, deci am căzut cu liftul, jur! Mă uitam la ea, îmi ploua în gură. Nici nu poți să te bucuri! Vizual tarta arată bine. Dar e acră rău, ciocolata e amăruie, arată a tartă, de ce să nu fie dulce?! Eu mă simt rău. Și-a bătut joc de sentimentele mele”, a conchis dezamăgit Florin Dumitrescu.

Monica Florentina Pușcoiu, în echipa Roșie

„Schema” cu tarta i-a adus Monicăi Florentina Pușcoiu două cuțite în preselecții, însă tânăra nu s-a lăsat descurajată și a demonstrat în bootcamp tot ce poate. A trecut cu brio de toate probele și a reușit să îl convingă pe Sorin Bontea că merită un loc în echipa lui. Așa că acum a îmbrăcat tunica roșie și vrea să rămână cât mai mult în cadru competiției.

Monica Florentina Pușcoiu a fost însoțitor de bord, însă în timpul pandemiei s-a reprofilat și a reușit să își deschidă propria afacere în domeniul cofetăriei. Tânăra este pasionată de dulciuri vegane și baby friendly, așa că încearcă să ridice aceste deserturi la nivel de artă și să le facă mai cunoscute în rândul pofticioșilor.

Pentru pasiunea sa, Monica Florentina Pușcoiu a sacrificat multe și muncește din greu. Și-a dedicat tot timpul afacerii sale și deși iubește ceea ce face recunoaște că nu este ușor.

„Lucrăm foarte mult în laboratoul propriu, diminețile încep la 4. Avem și o fetiță mică. Și avem și joburi full time în paralel. M-am angajat ca să pot lucra din laborator. De un an și jumătate nu am avut un weekend liber. Am sacrificat mult timp”, a spus Monica Florentina Pușcoiu.

