Cum a reușit să scape Firicel din Las Fierbinți basma curată, după ce a fost prins de 4 ori cu droguri

Firicel din Las Fierbinți a avut de-a face de mai multe ori cu oamenii legii, mai exact, de 3 ori a fost prins al volan sub influența substanțelor interzise și fără permis de conducere. Au apărut noi detalii legate de dosarul în care este implicat Toma Cuzin, actorul de la Pro TV.

Pe cât de controversat este personajul Firicel din serialul Las Fierbinți, de la Pro Tv, pe atât de complexă este și viața celui care i-a dat viață, actorul Toma Cuzin. Problemele cu legea au început încă din anul 2007, în Vama Veche, atunci când a fost prins în flagrant cu trei grame de hașiș și unul de marijuana.

9 ani mai târziu, în anul 2016, actorul a fost oprit de un echipaj al Poliției Rutiere, iar în urma verificărilor a fost prins cu droguri asupra lui, mai exact 2,30 grame de canabis. În urma analizelor, Firicel a ieșit pozitiv la consumul de canabis și extasy. Ca în toate cazurile, dosarul actorului a fost închis. Anchetatorii au considerat că nu reprezintă un pericol public, explicația lor fiind că există ”o disproporție vădită între cheltuielile pe care le-ar implica desfășurarea unui proces penal și gravitatea urmărilor produse”.

Toma Cuzin, actorul din Las Fierbinți, condamnat după ce a fost prins drogat la volan

Aflat sub urmărire penală, actorul nu a ținut cont de lege și a continuat să greșească. În luna mai, 2018, în timp ce se afla pe bulevardul Unirii, actorul a fost din nou oprit în trafic, iar polițiștii i-au găsit o tigară cu marijuana. Chiar și în aceste condiții a scăpat de pedeapsă, iar în 2020 s-a admis cererea de închidere a dosarului penal.

Tot în anul 2018, 7 luni mai târziu, Toma Cuzin a fost prins din nou conducând sub influența substanțelor interzise și fără permis de conducere. Potrivit informațiilor apărute în raportul analizelor toxicologice, care a fost depus la dosar, Toma a ieșit pozitiv la THC, THC-OC, MDMA, MDA și benzoilecgonină, un metabolit al cocainei. În anul 2022, actorul a fost trimis în judecată și condamnat la un an de închisoare cu suspendare cu amânarea aplicării pedepsei, după ce a fost prins conducând fără permis de conducere și sub influența mai multor substanțe interzise.

