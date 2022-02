Cum a reușit Sore să slăbească 30 de kilograme? Artista a dezvăluit secretul

Sore Mihalache a slăbit 30 de kilograme, după ce în timpul sarcinii a luat în greutate 28 de kilograme. Cântăreața a dezvăluit care este secretul unei siluete suple și ce dietă a urmat.

Sore a vorbit despre stilul ei de viață pe care îl are de mai mulți ani. De asemenea, aceasta a povestit că nu a slăbit tocmai repede, după ce acumulase 28 de kilograme, în timpul sarcinii.

Cum a reușit Sore să dea jos 30 de kilograme?

Artista a mărturisit că i-a luat 9 luni pentru a scăpa de multele kilograme în plus. Sore a fost criticată în perioada în care se îngrășase, însă nu a ținut cont de gurile rele și a reușit să se mobilizeze pentru a-și reintra în formă.

”Am slăbit kilogramele din timpul sarcinii și un pic mai mult de atât în decursul a 9 luni, eu am considerat-o o victorie, nicidecum altfel, iar dacă au fost comentarii răutăcioase în acea perioadă, pe cuvânt dacă le-am auzit. E adevărat că am fost avertizată, din timpul sarcinii, că voi trage greul după naștere, pentru că, n-am să te mint, mi-au plăcut burgerii foarte mult pe parcursul celor 9 luni de sarcină. Dar am slăbit ușor, mâncând puțin, făcând sport și proceduri corporale”, a povestit Sore, în cadrul unui interviu.

Ce mănâncă Sore pentru a se menține?

Sore mănâncă foarte multe legume, însă nu se poate numi vegetariană deoarece, din când în când mai gustă și puțină proteină animală. De asemenea, vedeta a mărturisit că mănâncă și dulciuri. Cântăreața nu se abține din a mânca ceva la care poftește.

”Nu simt o atracție față de carne, în mod deosebit, de aceea mi-a fost ușor. Dacă îmi e poftă să gust, gust, însă trec săptămâni întregi fără să mănânc carne și îmi e foarte bine așa. Am tot citit și articole care spun cât influențează carnea aspectul pielii și pentru că mă știu posesoarea unui ten sensibil cu tendințe acneice, pe care m-am luptat mult timp să-l aduc într-o formă bună, îți dai seama că încerc să văd dacă funcționează. Și, în cazul meu, e varianta câștigătoare.

Mănânc și dulciuri, de fapt, mănânc orice poftesc, însă în porții decente și țin intermintent fasting (adică de la ultima masă din seară până la prima de a doua zi trec 16 ore) de câțiva ani”, a mai declarat sore pentru revista VIVA.

