Cum a slăbit Carmen Brumă 32 de kilograme. Imagini cu iubita lui Mircea Badea când era grasă

Carmen Brumă este foarte urmărită și apreciată datorită stilului său de viață sănătos. Soția lui Mircea Badea a reușit să slăbească cu un meniu bine pus la punct aproximativ 32 de kilograme, iar acum face bani din dietele minune.

Acum 20 de ani Carmen Brumă a intrat în lumina reflectoarelor cu povestea kilogramelor ei. Foarte multă lume a fost interesată să afle rețeta unui corp de invidiat. Mai mult decât atât, lui Carmen i s-a propus să scrie chiar și o carte pe tema acestui subiect.

„Sunt foarte mândră că programele mele de slăbit au ajuns la 10.000 de oameni, care au avut încredere în mine. Acum 20 de ani, când am intrat în lumea televiziunii și am dat primele interviuri, eram la început de drum, am început să povestesc cum am slăbit eu vreo 32 kg. Acesta a fost punctul declanșator. Apoi, toată lumea avea doar acest subiect de discuție, fiind promovată ca fata care a slăbit 35 kg. M-am lovit de un val de interes. Acest bulgăre s-a rostogolit și am primit oferta să scriu o carte despre această experiență. La început, m-a speriat. Eu nu scriu, nu-s autor, mi-am zis. Am făcut și asta însă, prin 2007. Apoi lucrurile au decurs foarte frumos. În 2013, am avut record de vânzări. Și familia mea, și apropiații au ținut programele, cu succes”, a declarat Carmen Brumă pentru Libertatea.

Regulile dietei care te ajută să slăbești până la 5 kilograme într-o săptămână

– Se beau zilnic până la 2 litri apă;

– Se beau zilnic 2-3 căni de ceai la alegere: verde, păpădie, cozi de cireșe, flori de soc;

– Cafeaua și ceaiul se beau fără zahăr și fără lapte;

– Ca dulce, se mănâncă 2 lingurițe de miere;

– Cina se ia cu 4 ore înainte de culcare;

– Este interzisă pâinea din făină albă.

Planul regimului recomandat de Carmen Brumă

LUNI

Dimineață: pâine prăjită – 2 felii, urdă – 100g, roșii -1 buc, cafea simplă sau ceai;

Prânz: piept de la grătar (de mărimea unei palme), salată de varză;

Seară: supă de legume – 300ml (fără cartofi, mazăre, fasole)

MARȚI

Dimineață: ouă fierte – 2, pâine prăjită – 1 felie, cafea simplă sau ceai;

Prânz: pulpe de pui la grătar – 2 buc (fără pieliță), salată de legume proaspete;

Cină: legume la grătar (dovlecel – 1buc, ardei – 1buc);

MIERCURI

Dimineață: iaurt natural, fulgi de ovăz – 4 linguri, cafea simplă sau ceai;

Prânz: friptură de curcan (de mărimea unei palme), sote de broccoli;

Seara: supă de roșii, âine – 1 felie;

JOI

Dimineață: brânză cu smântână (2%) – 100g, ardei gras, cafea simplă sau ceai;

Prânz: peste la cuptor sau abur (de mărimea unei palme), legume;

Cină: salată grecească (roșii, salată verde,ceapă, 5 măsline, brânză feta – o felie de 2 degete ca grosime și lungime);

VINERI

Dimineață: omletă din 2 ouă fără ulei, pâine prăjită – 2 felii, cafea simplă sau ceai;

Prânz: cartof copt cu coajă – 1 buc, salată de varză albă;

Seară: piept de pui la grătar ori la cuptor sau abur (de mărimea unei palme), salată de legume proaspete;

SÂMBĂTĂ

Dimineață: pâine cu hummus (pastă de năut) – 2 felii, cafea simplă sau ceai;

Prânz: mușchi de vită la grătar – 100g, salată de varză albă;

Cină: morcovi cruzi stropiți cu suc de lămâie și ulei de măsline – 2 buc

DUMINICĂ – Orice!