Cum a slăbit Diana Dumitrescu 8 kilograme, în doar câteva luni. “Nutriționistul folosește o aplicație care...”

După ce a devenit mamă, Diana Dumitrescu a început o dietă pentru a scăpa de kilogramele în plus. A apelat la un nutriționist care folosește o aplicație care te ajută să știi exact gramajele pe care trebuie să le mănânci, câte calorii ai voie. Totul a fost calculat și, după doar 8 luni, actrița are silueta pe care și-a dorit-o dintotdeauna.

Cei care o urmăresc pe rețelele sociale au observat imediat că Diana Dumitrescu a slăbit spectaculos, astfel că au întrebat-o cum a reușit. Fără să stea pe gânduri, actrița le-a împărtășit secretul. Mai exact, a învățat să mânânce corect, a respectat cu sfințenie recomandările nutriționistului și, astfel, a reușit să scape de kilogramele pe care la acumulase pe durata sarcinii.

“Am slăbit aproape 8 kilograme cu ajutorul unui nutriționist, care m-a învățat cum să mănânc corect ca să slăbesc și să mă mențin în același timp. Nutriționistul cu care am lucrat folosește o aplicație care te ajută să știi exact gramajele pe care trebuie să le mănânci, câte calorii ai voie. Deși am terminat, practic, de slăbit, folosesc în continuare această aplicație pentru că îți oferă și idei de rețete sănătoase, îți spune, în funcție de produsele pe care le găsești în supermarketuri, câte calorii are fiecare, ca să poți să te orientezi ce și cât să mănânci”, le-a spus Diana Dumitrescu celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

În opt luni de dietă și sport, Diana Dumitrescu a eliminat 8 kilograme.

Câte kilograme s-a îngrășat Diana Dumitrescu pe parcursul sarcinii

În 2019, Diana Dumitrescu a adus pe lume un băiețel, după care s-a retras din showbiz, pentru a se dedica familiei. Chiar dacă avea kilograme în plus, actrița era foarte apreciată de soțul ei, care îi spunea cu fiecare ocazie că pentru el este cea mai frumoasă femeie.

“Mă uitam în oglindă și mă gândeam că nu mai scap de burtă pentru că am luat 17 kilograme. Am slăbit repede și am ajuns la 58 de kilograme. Abia când am început să ies din casă în fiecare zi, după un an, am început să-mi revin. Trebuie să înțeleagă toate femeile că este doar o etapă din viața noastră și că bărbatul are un rol-cheie în sănătatea mintală și emoțională a femeii. Soțul meu mi-a zis, indiferent de kilogramele pe care le-am avut, că sunt cea mai frumoasă”, a spus vedeta.