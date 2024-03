Cum a slăbit Florin Busuioc peste 20 de kilograme. La ce alimente a renunțat prezentatorul de la PRO TV, după ce a suferit un infarct

Florin Busuioc (61 de ani) a reușit să slăbească 24 de kilograme în nouă luni. Cunoscutul om de televiziune s-a chinuit multă vreme să ajungă la greutatea mult dorită și se pare că lupta nu este încă încheiată. Mai are de gând să dea câteva kilograme jos cu ajutorul unei diete pe care o urmează la recomandarea unui nutriționist. Ce sfaturi alimentare a urmat pentru a ajunge la o siluetă de invidiat?

Florin Busuioc a dus o luptă aprigă cu kilogramele în plus. A reușit să slăbească de la 110 de kilograme la 86 în doar nouă luni. Și-a dorit enorm să poată să ajungă la o siluetă de invidiat, așa că a mers la medicul nutriționist care i-a recomandat o dietă. Se pare că totul a funcționat, căci vedeta de la Pro TV a reușit să slăbească 24 de kilograme într-un timp record. Mai are de dat jos încă 6 kilograme, însă acum se află într-o perioadă de stagnare.

Reamintim că, Florin Busuioc a suferit un infarct în anul 2018, iar de atunci stilul său de viață s-a schimbat. După ce a slăbit considerabil, moderatorul TV a fost nevoit să schimbe și garderoba, căci toate hainele îi erau mari. Acum se simte mult mai bine și nu mai are probleme de când a reușit să ajungă la o greutate bună pentru organismul lui.

„Am schimbat și garderoba, mă închei la șireturi fără probleme, urc scările și nu mai gâfâi, nu mai am apnee în somn, nu mai am extrasistole, nu mai am nicio problemă. Totul e bine! De la 110 kilograme am ajuns la 86! Vreau să ajung la 80 de kilograme! (…)

În 8-9 luni! Nu s-a produs foarte repede! Nu a fost o exagerare! S-a produs într-un timp atât cât a avut nevoie… Am fost pofticios dar nu mai sunt! Mi-a trecut și asta, sincer! Nu mai am pofte! Pe vremuri aveam, voiam neapărat, la ora 2 noaptea eu eram la frigider să iau ceva de acolo sau la dulapul cu dulciuri, luam și băgam în mine, dar nu mai am problema asta, chiar nu o mai am!”, a mai spus acesta.