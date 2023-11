Plecarea lui Florin Busuioc de la Pro Tv, o ipoteză pe care prezentatorul meteo nu o ia în calcul: „Poate nu mă dau afară”

Florin Busuioc (61 de ani) apare pe micile ecrane de ani de zile, reșind să își formeze un public telespectator fidel. Prezentatorul rubricii Meteo de la Pro TV nu a luat niciodată în calcul ipoteza plecării din trustul din Pache Protopopescu, aspect mărturisit chiar de el, într-un interviu. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Respectă același program, este prezent la timp pe platourile de filmare și își desfășoară activitatea cu profesionalism. Florin Busuioc, în vârstă de 61 de ani, se află în „familia” trustului Pro TV de 27 de ani. Drumul profesional la stația TV l-a început la data de 5 decembrie 1996, când devenise gazda show-ului Dăruiești și Câștigi. Anii au trecut, iar vedeta Pro TV, „Busu” – alint derivat din numele său – a devenit o figură foarte apreciată de public și de colegii din trust.

De altfel, nu s-a gândit să părăsească stația din Pache Protopopescu, aspect despre care a vorbit însuși prezentatorul rubricii Meteo, în cadrul unui interviu. A vorbit și despre cum a ajuns să prezinte această rubrică la Pro TV.

Vezi și FLORIN BUSUIOC ÎȘI „PROGNOZEAZĂ” SFÂRȘITUL ÎN TELEVIZIUNE ȘI PE SCENĂ: “CE VINĂ AU OAMENII SĂ VADĂ O MOARTE ÎN DIRECT?”

Vezi și FIICA LUI BUSU DE LA PRO TV SE IUBEȘTE ÎN SECRET CU UN BĂRBAT CELEBRU DE LA ANTENA 1

Florin Busuioc a povestit cum a ajuns, de fapt, să prezinte rubrica Meteo de la Pro TV. Practic, pentru că nu mai avea nimic de lucru și nu mai exista un anumit proiect, a ajuns să fie prezentatorul vremii.

„Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru că nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Că asta e, se mai întâmplă. Mi-am luat concediu fără plată. Eu mă mutasem de la teatru cu carte de munca în Pro. A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din ‘Cenușăreasa programelor’, ca să zic așa, am reușit să demonstrez că orice faci, dacă faci bine, poate fi de top”, a spus Florin Busuioc, într-un interviu pentru Adevarul.ro.