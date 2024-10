Cum a slăbit Jojo 9 kg pentru rolul din serialul Tătuțu’: „Trebuia să se vadă o diferență”

Jojo, celebra actriță care joacă în serialul „Tătuțu”, a fost nevoită să facă sacrificii pentru acest rol. Vedeta a mărturisit că a slăbit 9 kilograme pentru a putea intra perfect în personaj, acțiunea din serial având loc cu 20 de ani înainte de „Clanul”, iar ea trebuind să fie vizibil schimbată. Serialul urmează să apară pe 19 octombrie pe Voyo.ro. Iată ce a spus!

Cătălina Grama, cunoscută de public drept Jojo, a trecut prin schimbări majore pentru rolul pe care îl are în serialul „Tătuțu”. Actrița a povestit la ce a apelat ca să poată da jos cele 9 kilograme, dar și cât de greu i-a fost.

Jojo a povestit că ajutorul nutriționistului i-a ușurat procesul de slăbire, iar dieta realizată de un specialist a fost mult mai bună decât înfometarea sau consumarea repetată a unui singur fel de mâncare slab caloric.

Și am micșorat pur și simplu porțiile. Nu m-am restricționat foarte mult pe ceea ce mănânc, deși nu mănânc foarte multe lucruri interzise. Și mai degrabă am micșorat porțiile și a funcționat de minune. E mult mai sănătos și mai bine decât să, nu știu, să stai să te înfometezi o zi întreagă sau să mănânci doar salată cu grătar.Devine frustrant la un moment dat și după o viață de ținut tot felul de diete, nu-ți mai vine. ”, a declarat Jojo pentru Click.ro .

„Pentru “Tătuțu’” am slăbit 9 kilograme. Mâncând foarte puțin. Trebuia să se vadă o diferență. Nu mi-a fost greu, pentru că asta vorbeam și cu colegele noastre. Spre deosebire de alte diete, acum am fost la un nutriționist, la Andra Balcangiu, a fost foarte faină abordarea ei.

De asemenea, ea a vorbit despre noul serial care va apărea începând cu 19 octombrie pe Voyo.ro, „Tătuțu”. Actrița are doar cuvinte de laudă la adresa scenariului scris de Anghel Damian și Lia Bugnar și spune că nu l-a văzut încă, astfel că totul va fi o premieră și pentru ea.

„Cred că e ceva revoluționar și fabulos. N-am văzut nimic din el, văd și eu pentru prima oară ce vedeți voi. La filmări am participat minimalist pentru că e povestea de dinaintea apariției Magdei în viața lui Bebe.Sunt foarte curioasă, mai ales că s-a folosit tehnologia asta de ultimă oară pentru întinerirea personajelor. Mi se pare foarte îndrăzneț și curajos din partea lor și îi susțin în toată inima și sunt mândră că fac parte din echipa asta. Iată că e o echipă foarte valoroasă în continuare. Magda nu apare aici, în “Tătuțu’”, atât de mult. Scenariul scris de Anghel Damian și de Lia Bugnar este excepțional. Asta am citit. Nu știu cum a fost la filmări, dar sunt convinsă că a fost că de fiecare dată pentru că m-am mai întâlnit cu George Ivașcu și cu Constantin Dogioiu la repetiții la teatru, la piesă pe care am făcut-o împreună și mi-au tot povestit.”, a mai spus ea.