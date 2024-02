Jojo s-a spovedit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO: “Cel mai mare păcat al meu este…”

Din 19 februarie, ora 20:30, va începe difuzarea ultimului sezon al serialului „Clanul”. Cu acest prilej, Cătălina Grama a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, în care a mărturisit cum se simte știind că proiectul în care a fost protagonistă va ajunge la final. Contrat așteptărilor, Jojo se declară extrem de relaxată, relatând cu lux de amănunte cum a mai trecut prin situații similare de-a lungul carierei.

Și pentru că ultimul sezon de „Clanul” are la bază păcatele ce nu se iartă, am decis că ar fi un moment oportun pentru o scurtă „spovedanie” a actriței din rolul principal. Prin urmare, aflați care este cel mai mare păcat mărturisit al soției lui Paul Ipate.

( NU RATA: POVESTEA ULUITOARE A CELUI MAI IMPORTANT ACTOR DIN “CLANUL”. SE LĂSA DE MESERIE DACĂ NU ÎL SALVA PRO TV! )

Ultimul sezon al serialului „Clanul” debutează la Pro TV, începând cu 19 februarie, ora 20:30

CANCAN.RO: Cum o să arate viața ta după acest ultim sezon de „Clanul”?

Cătălina Grama Jojo: Viața mea, după acest ultim sezon, o să arate cum arată și acum, mai puțin partea de filmări. Voi fi destul de nostalgică și cumva așa ca atunci când ai plecat din țară. Ai plecat din țară, te trezești într-un peisaj nou, pare frumos, dar nu știi exact unde ești. E ca într-o relație care are o vechime, un loc de muncă unde ai petrecut foarte mulți ani, la fel se întâmplă și cu proiectul nostru. Ne-am apropiat foarte tare unii de alții, ne bucurăm de fiecare întâlnire în parte și în mod normal când se va termina asta, vom aștepta să ne cheme cineva la filmare, să ne întâlnim, să ne bem cafeaua, să vorbim. E un ritm, o obișnuință care se creează, nu va fi așa de ușor să te desprinzi.

CANCAN.RO: Cum va arăta prima dimineață în care nu o să mergi la filmări?

Cătălina Grama Jojo: Mă voi gândi la personajul ăsta de care sunt foarte mândră. Mă voi gândi la prietenii mei din echipă și la tot. Și o să mă rog la Dumnezeu să ne dea un proiect în care să ne reîntâlnim, măcar într-o anumită formulă.

CANCAN.RO: Nu ai avut niciodată această teamă a efemerității?

Cătălina Grama Jojo: Am trecut de prea multe ori prin asta. Fac această profesie de 28 de ani, am trecut prin asta în perioada adolescenței, am trecut prin asta în prima mea tinerețe, al 20+, apoi la 30 și ceva. Știu cum este și când ești sus și foarte vizibil, știu cum este și când ești jos, când nu te sună nimeni. Ni se întâmplă tuturor, face parte din viață, nu poți să stai pe val non-stop. E ca și cum ai sta într-o stare de fericire continuă și ceva s-ar arde acolo, n-ar fi bine. Ce-i prea mult, strică. În plus de asta, trebuie să experimentăm mai multe în viață. Asta te face să fii modest, să fii ancorat cât mai bine în pământ, să ai capul acolo unde trebuie, să nu crezi că ești un semizeu. Mie îmi place și zona aia.

( CITEȘTE ȘI: S-A VRUT ACTRIȚĂ, DAR MAMA EI I-A SĂRIT ÎN CAP! A ÎMPINS-O CĂTRE CONTABILITATE! JOJO FACE DEZVĂLUIREA: ”ERAM COPLEȘITĂ!” )

Cătălina Grama-Ipate, spovedanie în exclusivitate pentru CANCAN.RO . Și-a mărturisit cel mai mare păcat!

CANCAN.RO: Deci nu cazi în depresie?

Cătălina Grama Jojo: Nu, Doamne ferește, eu am familia mea, am proiectele mele de teatru, am școala mea de actorie, unde sunt profesor, eu am ce face cu viața mea. Nu trebuie neapărat să fiu mereu în prime-time, deși am trăit foarte mult acolo, ca să zic așa. Dar au fost și ani fără, în care m-am bucurat de alte lucruri.

CANCAN.RO: Din 19 februarie, ora 20:30, „Păcatele se plătesc”. Care e cel mai mare păcat al tău?

Cătălina Grama Jojo: Cel mai mare păcat al meu este că sunt foarte ambițioasă și nu pot să renunț la nimic. Îmi place să fac totul, ăsta crede-mă că e un păcat. Știu că te-ai fi așteptat să zic altceva, dar nu sunt chiar așa de păcătoasă, dar să știi că și ăsta e un păcat interesant, pentru că în momentul ăla trebuie să jonglezi cu foarte multe lucruri, cu ce faci în viața ta personală, în cea profesională. Și chiar și în viața profesională, nu poți să faci chiar tot, însă eu îmi doresc să fac asta în continuare!

( ACCESEAZĂ ȘI: JOJO NU ÎL DĂ UITĂRII PE CEL CARE A „CRESCUT-O”! „ÎL IUBESC…” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: Instagram @catalinagramajojo