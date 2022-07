Jojo nu îl dă uitării pe cel care a „crescut-o”! „Îl iubesc…”

Jojo este prezentă pe micile ecrane încă de la vârsta de 14 ani, când și-a făcut debutul în televiziune. Polivalența de care a dat dovadă de-a lungul timpului a adus actriței distribuții în roluri care mai de care mai vizibile, însă Cătălina Grama nu a neglijat nici latura muzicală a carierei, pe care a dezvoltat-o armonios. Acum, soția lui Paul Ipate face parte din cel mai nou proiect al trustului PRO, producția „Clanul”, ce va ajunge din toamnă în casele amatorilor de seriale televizate. Jojo, nu uită, însă, cine a ajutat-o să își clădească fructuoasa carieră, aspect pe care îl dezbate în cadrul interviului acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

În anul 2000, Jojo începea colaborarea catalogată de public drept episodul ce a schimbat cariera actriței. Toni Grecu o coopta pe tânăra Cătălina Grama în proiectul „Divertis”, show de umor și satiră, proiect ce s-a desfășurat timp de nouă ani la Antena 1. Ulterior, componența grupului umoristic s-a modificat, însă Jojo a rămas alături de mentorul său, în distribuția proiectului „SRC”, format fundamental similar cu „Divertis”.

„El m-a influențat și mi-a dat un sens…”

Crescută în spectrul media, unde a jucat alături de nume pregnante, cum ar fi Ioan Gyuri Pascu, Monica Anghel, George Mihăiță, Jojo acordă integral creditele reușitei lui Toni Grecu, cel pe care îl cataloghează drept mentorul său. Deși actualmente nu mai lucrează în aceeași echipă, ba din contră, activează pentru trusturi diferite, Cătălina Grama nu îl dă uitării pe bărbatul care a format-o la nivel de carieră.

„Este vorba despre mentorul meu Toni Grecu, care a și jucat, și cu el am jucat cel mai mult. Și m-a influențat, mi-a dat un și îmi este prieten pe viață și îl iubesc și este un om minunat! Am crescut într-un grup de umoriști elitiști, care scriau al naibii de bine și care mi-au făcut un botez crunt când am intrat acolo. Erai înconjurat de toți oamenii ăia minunați, care toți gândeau brici, au niște minți atât de ascuțite și gândesc continuu.

Mi-aș dori să am o mașină a timpului, să o accesez, să mă întorc din când în când acolo, era foarte fain și îmi place să mă raportez la prezent și să trăiesc în prezent! Dar pot să spun că acolo s-au născut majoritatea părinților comediei, așa cum o cunoaștem noi astăzi.

Înainte de Revoluție, s-au pus bazele unei comedii pe care noi nici nu o intuiam. De exemplu, Toni Grecu, care este un fel de părinte al comediei televizate, de spectacol, din țara noastră, făcea monolog și stand-up, când românii nici măcar nu aveau acces în exterior și nu știau ce înseamnă stand-up!”, ne-a declarat Jojo.

Bijuterii de 70.000€ pentru Jojo, în cel mai nou proiect

Jojo este protagonista serialului „Clanul”, unde o va interpreta pe Magda, soția lui Bebe Măcelaru, personaj adus la viață de George Mihăiță. Pentru a intra putea intra în pielea personajului, Cătălina Grama a fost „cadorisită” de către echipa de producție cu bijuterii ce valorează nu mai puțin de 70.000€: „Nu am un seif în care le țin, ele pleacă din seiful partenerilor noștri dimineața și se întorc acolo seara, avem niște oameni.

Când lucrezi cu lucruri de o asemenea valoare, nu ai cum să procedezi altfel. În plus, toate bijuteriile alea stau pe parcursul zilei numai pe mine. Așa că dacă ar putea vreodată să pătrundă cineva pe platou, nu ar putea să facă nimic, pentru că sunt pe mine! Și eu am crescut în Vitan! Așa drăguță cum sunt, nu ai vrea să te apropii!”, a mai completat Jojo, referitor la aportul său în serialul „Clanul”, difuzat din toamnă la Pro TV.

