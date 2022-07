Cătălina Grama, adevărul despre cariera de artistă. Jojo a primit sfaturi din partea familiei și a prietenilor

Cătălina Grama, soția lui Paul Ipate, și-a deschis sufletul și a vorbit liber despre cariera de artistă la care a visat, dar de care nu a avut parte în tinerețe. Jojo le-a explicat tuturor care a fost motivul pentru care familia și prietenii i-au recomandat să se lase de cântat.

Puțină lume știe faptul că Jojo a dorit să își clădească o carieră și în industria muzicală, la care a renunțat la vârsta de 25 de ani. Actrița le-a explicat celor care o îndrăgesc cum a ajuns la concluzia că nu este făcută pentru a cânta pe cele mai mari scene din România.

Cătălina Grama a renunțat la cariera de artistă la 25 de ani

Jojo este una dintre cele mai admirate femei din România, după ce a apărut în numeroase piese de teatru și seriale românești. Aceasta este căsătorită și are doi copii de care este foarte atașată. Totuși, Cătălina nu a dat uitării visul pe care îl avea în tinerețe și anume acela de a deveni artistă. În cadrul unei emisiuni de televiziune, aceasta a explicat cum a ajuns la concluzia că vocea sa nu era foarte bună, așa că a renunțat să mai încerce.

Potrivit declarațiilor făcute chiar de către vedetă, familia sa nu a fost de acord cu cariera de artistă, deoarece era clar că nu are voce și nici talentul necesar. Același lucru i l-a spus și buna sa prietenă, Monica Anghel, în perioada în care exista „Divertis”. După ce a auzit părerile celor din jur, Cătălina s-a gândit serios la asta și a renunțat să mai cânte.

„I-am zis lui Paul: eu am scris acest vers (n.r.: Viața e roz și roz este lumea toată). Am încercat să pun piesa și fetiței mele și lui Achim și nimeni n-a putut s-o asculte de la mine din familie. Că mă întrebai de ce m-am lăsat. Nu cântam rău, dar nu excelam. Mi-a zis Monica Anghel. Pe la 25 de ani am scos un alt album solo. La un moment dat mi-a zis Monica, nu mai cânta, că îmi râcâie urechile. Și am zis ‘Gata’”, a declarat Jojo în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, de pe Voyo.