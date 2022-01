Regretă sau nu Jojo că nu a luat drumul Americii în cariera de actriță? Soția lui Paul Ipate recunoaște că și-ar fi dorit mai mult de la școala pe care a urmat-o peste Ocean. Ce a determinat-o pe Cătălina Grama să rămână pe plaiurile mioritice, aflați de la CANCAN NEWS.

Cătălina Grama este recunoscută pentru rolurile sale din filmele românești, dar și pentru aparițiile de pe micul ecran, în show-urile de satiră. Jojo dezvăluie, însă, că a trăit un coșmar când a trebuit să aleagă între Statele Unite ale Americii și țara sa natală. Actrița regretă că nu s-a bucurat mai mult de cursul intensiv de actorie pe care l-a absolvit, alegând, cu sufletul, să se întoarcă în România.

„Îmi venea să iau școala în brațe”

Familia a fost și este pe primul loc pentru actriță, aceasta având acum doi copii alături de Paul Ipate, dar și o carieră de succes, semn că cei doi au reușit să îmbine viața profesională cu cea personală.

“Voiam să fac actorie pe bune, să fac film, nu era obligatorie cariera în State, cum să zic, e foarte greu să spui «Domne’, mă hotărăsc să fac o carieră în State», e al naibii de greu, aproape imposibil! Am mers și la școală o perioadă, eram încă la «Divertis» și am învățat o grămadă de lucruri, mi-ar fi plăcut să fac întreg «Institutul Strasberg», că la Strasberg am fost, pentru că, atunci când am plecat de acolo, îmi venea să iau școala în brațe și plângeam ca un copil.

Am vrut să mă întorc acolo la școală, însă am ales să rămân aici, aveam și motive mari!”, a povestit Jojo la Happy Fish TV.

