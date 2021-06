„Sezonul” de la LOFT este de-abia la început, iar celebritățile se înghesuie în fiecare weekend să petreacă pe terasa exclusivistului club. Două vedete care au lipsit în ultima vreme din lumina reflectoarelor s-au remarcat în mulțime.

Costin Gheorghe, „Faimosul” de la Exatlon, a flirtat cu Elena Ionescu (ex-Mandinga), iar CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini ale ”flagrantului” amoros. Fratele Elenei Gheorghe, și ea cândva solistă a trupei Mandinga, s-a întâlnit la club cu “urmașa” surorii sale.

Deși în mod sigur se cunosc, având în vedere cercurile comune de prieteni, Costin și Elena s-au comportat, mai degrabă, ca un cuplu, iar zâmbetele și apropierile dintre ei spun mai mult decât 1.000 de cuvinte. Acum, dacă între Costin Gheorghe și Elena Ionescu se va naște și o poveste de dragoste, rămâne de văzut.

Fotbalistul Costin Gheorghe este unul dintre „faimoşii” care au ajuns până în semifinalele celui de-al treilea sezon al competiţiei Exatlon. Costin a divorţat în urmă cu câțiva ani de fosta lui soţie, Adriana. Deşi mariajul nu a funcţionat, Costin și Adriana au rămas în relaţii foarte bune de dragul fetiţei pe care o au împreună.

Elena, la fel ca și Costin, a divorțat

Pe de altă parte, Elena a divorțat și ea de tatăl copilului ei. Marea câștigătoare de la „Survivor România” și Dragoș Stanciu s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani în Turcia. Cei doi s-au îndrăgostit iremediabil și, la scurt timp, au ajuns în fața ofițerului Stării Civile. Ulterior, au devenit părinții unui băiețel și lucrurile păreau să meargă în direcția bună.

Doar că neînțelegerile dintre cei doi și-au spus cuvântul la un moment dat și au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi au divorțat la notar, iar, de dragul copilului lor, au rămas în relații amiabile.

„Chiar dacă noi am divorțat, am ajuns la un numitor comun. Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic prezent în fiecare zi, pentru că, indiferent de cât credem noi, femeile, că suntem de puternice, fiecare părinte își are rolul lui foarte important.

De aceea, am încercat să am o comunicare foarte bună cu tatăl lui și avem, slavă Domnului. Am considerat că cel mai deștept întotdeauna cedează și asta a făcut ca noi să avem un echilibru foarte bun”, mărturisea Elena Ionescu, în aprilie.

