Cum a trăit Oana Zăvoranu cutremurul din 1977. „Querida” a făcut dezvăluiri terifiante: „Oamenii urlau de durere”

Cutremurul din 1977 a zguduit întreaga Românie, lăsând în urma sa peste 1.500 de morți și mai bine de 11.000 de răniți. Oamenii își amintesc cu teroare clipele de groază pe care le-au trăit atunci. Printre cei care au prins seismul din urmă cu 46 de ani se numără și Oana Zăvoranu, care a povestit lucruri înfiorătoare.

Deși era doar un copil și avea 4 ani pe atunci, Oana Zăvoranu își aduce aminte destule lucruri, mai ales faptul că evenimentul tragic le-a curmat viața surorilor ei gemene. Cele două erau mai mari ca ea cu 5 ani, dintr-o relație anterioară a mamei ei.

Surorile Oanei Zăvoranu au murit în cutremurul din 1977

La acel moment, Oana, împreună cu părinții ei locuiau în apropierea zonei Magheru din Capitală. Cele două surori ale sale aveau atunci 9 ani și stăteau cu părinții adoptivi ai Mărioarei, adică bunicii vedetei, într-un bloc din centrul Bucureștiului. Din nefericire, atât fetele, cât și bunicii actriței au murit în cutremur.

“Eu locuiam la câteva blocuri distanţă de cel în care stăteau părinţii mei, iar gemenele erau la ei. Imediat ce s-a oprit cutremurul, am simţit un gol în stomac şi am fugit spre casa părinţilor mei. Eram în halat şi cu Oana în braţe.

Căzuse blocul Dunărea, căzuse Scala, aproape tot centrul era distrus, era mult praf, multe dărâmături, oamenii urlau de durere… A fost un adevărat coşmar. Am stat două zile şi două nopţi în faţa blocului Casata, până i-au scos militarii pe ai mei de sub dărâmături. N-am vrut să plec până nu i-au găsit”, povestea în urmă cu mai mulți ani, mama Oanei Zăvoranu, conform Libertatea.

Oana Zăvoranu: „Nu am apucat să realizez ce înseamnă să am două surori”

Fosta soție a lui Pepe era mult prea mică să conștientizeze cât de îngrozitor a fost cutremurul și nici nu a apucat să își cunoască surorile, astfel încât să fie marcată profund de moartea lor.

„Dacă nu am apucat să realizez ce înseamnă să am două surori, nici nu pot să spun că am fost devastată. Nici de surori, nici de bunici prin prisma faptului că, având 4 ani, nu îmi amintesc de niciunii. Eu sunt obișnuită să fiu fără surori, fără frați, pentru că așa am crescut”, a povestit „Querida” pentru Playtech.ro.

Oana Zăvoranu: „Era o atmosferă extrem de urâtă”

Oana Zăvoranu și-a adus aminte doar cum tatăl ei o ținea pe umeri și mergea cu ea printre dărâmături. Aceasta a mărturisit că era o panică îngrozitoare la acel moment, iar peste tot erau doar ziduri prăbușite, fum, praf și oameni disperați.

„Era o atmosferă extrem de urâtă” „Noi stăteam la blocul Sabena. Este chiar lângă Intercontinental și la vremea respectivă, în afară de Inter, era singurul bloc construit pe role, ceea ce l-a făcut să nu cadă ca restul blocurilor de pe Magheru, respectiv Casata, unde stăteau surorile și bunicii mei.

Îmi aduc aminte că, stând la etajul 8 în apartamentul acela superb de pe Magheru unde m-am născut și am copilărit, tata cobora printre dărâmături cu mine, eu eram cu picioarele pe după gâtul lui și era foarte mult praf, miros de zidărie, foșnet puternic.

Nu mai funcționa liftul, era panică totală și îmi aduc aminte că pur și simplu coboram cu tata într-un nor de praf, de zidărie. Auzeam țipete, era agitație, era panică, era nenorocire. Tot bulevardul era plin nu știu de ce, dacă de oameni sau fum. Era, oricum, o atmosferă extrem de urâtă, dar eu dacă eram cu tata mă simțeam în siguranță. Asta era tot ce conta pentru mine”, a mai povestit Oana Zăvoranu.