Oana Zăvoranu a sărit la gâtul lui Carmen Harra! Bruneta, scoasă din minți de previziunile clarvăzătoarei

În urmă cu doar câteva zilei, Carmen Harra vorbea despre situația dificilă prin care trece Oana Zăvoranu. Clarvăzătoarea spunea că vedete este la pământ, atât din punct de vedere material, cât și sentimental și că în urmă cu ceva ani o avertizase că asta se va întâmpla. Cuvintele lui Carmen Harra au ajuns și la Oana Zăvoranu, care i-a dat imediat replica.

Carmen Harra spune că în urmă cu șapte ani a avertizat-o pe Oana Zăvoranu că viața ei va intra pe o pantă abruptă. Aceasta i-a spus că va pierde toți banii de la mama sa și că partenerul ei o va trăda. Acum, după ce Oana Zăvoranu a ajuns într-un punct destul de dificil în vița ei, clarvăzătoare și-a întărit declarațiile și nu a menajat-o deloc pe brunetă.

„Acum 7 ani i-am spus Oanei că este în pericol să piardă banii de la mama ei. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în viața ei, ea are figura mamei. Îi lipsește figura tatălui, ea are banii, dar îi pierde. Ea este o persoană foarte iubitoare, intuitivă. Omul cu care este ea la ora actuală are o înclinație de trădare, apare fenomenul trădării, important este cum poate ea să gestioneze asta și dacă se poate lupta suficient de mult să salveze această relație care devine cu mare semn de întrebare.

Problema ei numărul unu este pierderea banilor de la mama ei. Trece printr-o perioadă extrem de dură la ora actuală. Nu vreau să se supere, pentru că adevărul doare, dar este un adevăr foarte crâncen asupra vieții ei, pentru că este lovită din două părți, sentimental și material. Situația ei la ora actuală nu arată deloc bine”, spunea Carmen Harra, în urmă cu doar câteva zile.

Oana Zăvăoranu, mesaj acid pentru Carmen Harra

Cuvintele clarvăzătoarei au ajuns și la urechile Oanei Zăvoranu, care a reacționat imediat. Bruneta s-a arătat deranjată de afirmațiile făcute de Carmen Harra și nu a putut să lase lucrurile așa. Aceasta i-a răspuns clarvăzătoarei în stilul caracteristic.

Mai exact, Oana Zăvoranu a postat un mesaj în mediul online în care o ironizează pe Carmen Harra. Bruneta i-a pus la îndoială harul clarvăzătoarei și a subliniat că aceasta poate să prezică doar lucruri care deja s-au întâmplat.

„Clarvăzătoarele care clarvăd nimic și mai ales ceva ce e în trecut…că clarviziunea e în trecut… am uitat să vă zic…”, a fost mesajul transmis de Oana Zăvoranu.

