Cum a trecut fetița Oanei Roman peste despărțirea celor doi părinți! Iza și-a dorit împăcarea. „Pentru ea a fost un șoc foarte mare”

Acest an a fost unul extrem de încărcat pentru familia Oanei Roman, însă acum lucrurile s-au liniștit, iar armonia s-a reinstaurat. La început de an, Oana Roman și Marius Elisei își anunțau despărțirea, lucru ce a marcat-o destul de mult pe Iza, fetița celor doi. Cum a reușit cea mică să depășească momentul?

Oana Roman și Marius Elisei au trecut printr-un divorț. Despărțirea celor doi de la acea vreme a uimit pe toată lumea, însă cea mai afectată a fost chiar Iza. Micuța a suferit destul de mult că părinții ei nu mai erau împreună. Aceasta și-a dorit ca familia să se reunească, iar dorința i-a fost împlinită în câteva luni.

Oana Roman și Marius Elisei au decis să își mai dea încă o șansă, iar familia acestora s-a reîntregit. Acum, Iza îi are alături pe ambii părinți, iar acest lucru i-a adus din nou zâmbetul pe buze.

„Pentru ea a fost un lucru extraordinar faptul că am reușit să reparăm ceva ce stricasem amândoi. Pentru ea a însemnat foarte mult lucrul ăsta și e mult mai echilibrată, pentru că pentru ea a fost un șoc foarte mare faptul că noi ne-am despărțit. Vrea să uite cumva.

Zilele trecute ne-a spus că tati a fost cu noi de Revelion, dar Marius nu a fost cu noi de Revelion. (…) Ea vrea să creadă că el a fost cu noi. Ea refuză să-și mai amintească de momentele în care noi nu eram împreună”, a declarat Oana Roman, la Antena Stars.

Oana Roman, despre împăcarea cu Marius Elisei

Oana Roman a mărturisit că în acea perioadă de despărțire lucrurile au fost destul de agitate și pentru ea. Însă se bucură acum că furtuna a trecut, iar relația cu Marius Elisei pare să meargă chiar mai bine ca înainte. Aceștia petrec cât mai mult timp împreună și vor să facă de această dată lucrurile așa cum trebuie.

„A fost un an foarte încărcat, un an în care am făcut multe lucruri. Sunt mândră de anul ăsta. E unul dintre anii prolifici. Am început greu, pentru că eram în perioada aia în care am fost singură, în care am divorțat, în care au fost probleme.

Apoi, din martie, aprilie, lucrurile au început să se așeze foarte bine și a intervenit împăcarea, la care nici eu nu mă așteptam. Am avut anul ăsta mai multe vacanțe decât am avut în ultimii zece ani la un loc. Am avut vreo cinci vacanțe anul ăsta deja”, a mai spus Oana Roman.

