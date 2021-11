Oana Roman, din nou, ținta răutăților din mediul online! Cum a reacționat vedeta? „Au serioase probleme mintale și psihice…”

De-a lungul timpului, Oana Roman a fost adesea ținta răutăților și a criticilor internauților, lucru ce s-a întâmplat și de această dată. A fost criticată pentru că poartă mereu peruci, oamenii din mediul online susținând că vedeta are grave probleme legate de podoaba capilară. Oana Roman a reacționat imediat.

Oana Roman este plecat în vacanță, în Cipru, însă liniștea i-a fost tulburată de criticile și comentariile negative apărute în mediul online. Se pare că aceasta a fost subiectul principal pe un grup, unde s-a discutat intens faptul că vedeta are probleme serioase cu podoaba capilară și a rămas fără păr, acesta fiind motivul pentru care în ultima perioadă poartă numai peruci.

Discuțiile au ajuns și l-a Oana Roman, care s-a arătat deranjată de faptul că oamenii continuă să o jignească, fără să știe adevărul. Aceasta a recunoscut că are câteva probleme medicale în ceea ce privește părul și s-a arătat deranjată de faptul că a ajuns, din nou, subiect de discuție.

„Sunt în vacanță și nu vreau să mă enervez și să mă agit. Mai mult m-am amuzat foarte tare. Mi-a trimis cineva niște postări de pe un grup făcut de niște persoane care, după părerea mea, au serioase probleme mintale și psihice… care se legau de faptul că eu nu mai am păr în cap. Da, am această problemă, dar cred că este o problemă medicală deja și nu cred că este ok să ne batem joc de oamenii care au probleme”, a spus Oana Roman, pe InstaStory.

Oana Roman și Marius Elisei, vacanță în Cipru

Deși a fost deranjată de discuțiile apărute, Oana Roman a ales în cele din urmă să le ignore și să se bucure de ultima zi de vacanță.

Ultima perioadă a fost destul de încărcată pentru Oana Roman. Aceasta a avut mai multe proiecte, s-a ocupat de renovarea casei, așa că a decis că este timpul pentru o pauză. Astfel, vedeta a plecat în vacanță în Cipru alături de Marius Elisei, de fetița lor și de o gașcă de prieteni, pentru a se bucura de puțină relaxare și pentru a se detașa de tot.

„Suntem în Cipru cu mai mulți prieteni. Suntem o gașcă. Vremea este chiar foarte frumoasă. Deși se anunța ploaie, din fericire nu plouă. Sunt undeva la 25-26 de grade. Prețurile nu sunt foarte mici în perioada asta. Apa este caldă, numai bună de baie. Ne-am bălăcit și astăzi, deși sunt valuri. (…) Camerele sunt ca niște căsuțe, cu multă piatră”, le-a spus Oana Roman fanilor săi de pe Instagram.

