Cum am filmat-o în România pe designerița care o îmbracă pe J. Lo

Celebra designeriță care a făcut furori la Hollywood a ajuns în România. CANCAN.RO vă prezintă imagini de ultimă oră cu Aura Cercel, creatoarea care a îmbrăcat-o pe Jeniffer Lopez și ale cărei coliere sunt purtate de Katy Perry. E designer, luxury strategist şi celebrity stylist în inima Hollywoodului, dar nu a uitat nicio clipă de țara ei și de București. Dovadă stau și imaginile exclusive pe care vi le oferim.

A plecat acum mai bine de un deceniu la Los Angeles, unde și-a reinventat viața, la 37 de ani, prin inspiraţie și creativitate. Așa se face că, în 2008, a devenit primul designer român cu o creație purtată la Oscar, pe covorul roșu. Beneficiara rochiei create de româncă a fost actrița americană Ahna O’Reilly, iubita, pe atunci, a lui James Franco.

„Atunci am trecut prin primul meu proces în care am învăţat la cald totul despre culisele unui eveniment de red carpet la cel mai înalt nivel. Atunci am înţeles cu adevărat câte zile de pregătire sunt în spate, cum se întâmplă fiecare lucru, câte rochii sunt vizionate, prin câte aprobări trebuie să treacă alegerea făcută, de la stilist la agent…”, spunea, în 2008, Aura Cercel despre marele eveniment care a făcut-o și mai celebră.

Apariție demnă de covorul roșu

La Casa di David, Aura Cercel a fost o prezență pe care, cu siguranță, este greu să o uiți. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni evazați, albi, care îi puneau silueta în evidență și o bluză albă, simplă, asortată cu o pereche de mănuși din piele, Aura Cercel a radiat. Din peisaj nu a lipsit coafura lejeră, din bucle și machiajul discret, dar nici ochelarii de soare. Creatoarea de modă nu și-a făcut apariția oricum, ci ca o adevărată divă, coborând dintr-un bolid de lux, condus de un șofer.

A fost dezbrăcată, la propriu, de Jessica Alba

Într-un interviu acordat acum ceva timp pentru okmagazine.ro, Aura Cercel povestea că a fost la un party alături de nume mari din industria muzicii și a filmelor, printre care s-a numărat și celebra actriță Jessica Alba. Vedetei i-a plăcut atât de mult rochia purtată de Aura Cercel, încât a dezbrăcat-o, la propriu, de ținută. (NU RATA: IULIA ALBU DĂ DE PĂMÂNT CU ANDREEA BĂLAN! CE A AVUT DE SPUS DESIGNERUL VESTIMENTAR LA ADRESA CÂNTĂREȚEI)

„Oamenii aici (din America, n.r.) sunt foarte deschişi şi te complimentează tot timpul când văd ceva care le place şi mă întreabă dacă vând sau pot împrumuta o haină pe care o port, de exemplu. Dar îmi amintesc că eram la o petrecere privată de după Premiile Emmy, iar Jessicăi Alba i-a plăcut aşa mult rochia mea, încât eu m-am dus la gazda noastră şi i-am spus: «Tipa asta chiar e serioasă, vrea rochia asta de pe mine acum!». M-am dus la baie, m-am dezbrăcat, am cerut un trening şi aşa am continuat să stau la party!”, a povestit Aura Cercel, la momentul respectiv, pentru sursa citată.

Ce spunea Aura Cercel despre celebritățile alături de care a lucrat, de-a lungul timpului

Stabilită în America de foarte mulți ani, celebrul designer Aura Cercel a avut timp să analizeze vedetele de la Hollywood și să-și facă o părere despre acestea. În cadrul aceluiași interviu, acordat în anul 2018, celebrul designer român și-a deschis sufletul și a făcut o retrospectivă a carierei sale.

„După 11 ani de locuit în Los Angeles aş putea să spun că am lucrat deja cu multe vedete, majoriatea super-simpatice şi uşor de comunicat pe teme de styling. Se mai întâmplă – rar ce-i drept – ca ele să mai treacă şi prin ceva drame personale care ne afectează indirect chiar şi pe noi, stiliştii. De exemplu, la sfârşitul anului 2010 am cunoscut o pe Julia Ormond, pe care o ador ca actriţă. Am lucrat cu ea pentru Red Carpet oufits pentru SAG Awards şi after-parties care au avut loc în ianuarie 2011. Toate bune şi frumoase, ea a purtat hainele create pe măsura ei şi discutate cu o două luni în avans. (VEZI ȘI: ANDREEA SASU ŞI CELEBRUL DESIGNER PHILIPP PLEIN, ÎNTÂLNIRE ÎN MIEZ DE NOAPTE DUPĂ DESPĂRŢIRE)

Până la ultima petrecere din seara respectivă, care era dată de HBO şi la care ea nu a mai ajuns. A fost foarte afectată emoţional, din cauza unui răspuns negativ pe care îl aştepta în legătură cu filmul Iron Man din 2012, în care îşi dorea un rol. A fost o lovitură în plin. Coincidenţa face că tocmai rochia pe care urma să o poarte la această petrecere era una din creaţiile mele Eva Culture la care muncisem două luni. Eram cu toţii la ea acasă când a primit acest telefon, spunând apoi că nu mai merge nicăieri. A trebuit să ne împăcăm cu ideea şi să continuăm ca şi cum o asemenea decizie este perfect normală”, a mai spus, acum trei ani, Aura Cercel, pentru okmagazine.ro.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.