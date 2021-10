Oana Lis a reușit să își ia diploma de psiholog și, ulterior, a pus bazele unui cabinet de consiliere. Din păcate, soția lui Viorel Lis a avut parte de un mare ghinion și a dezvăluit că are mari probleme financiare, după ce și-a închis afacerea. Paparazzii CANCAN.RO au întâlnit-o pe blondină în zona Dorobanți și pare că s-a transformat total. Lipsită oarecum de vitalitate, Oana Lis nu a schițat nici măcar un zâmbet, semn că nu trăiește chiar o perioadă „roz”. Și totuși, deși spunea, nu demult, că nu a plătit întreținerea două luni, a luat prânzul în zona „bogaților”!

Oana Lis a decis să renunțe la a mai fi antreprenor din cauza problemelor de sănătate pe care le are soțul ei, Viorel Lis. Fostul primar al Capitalei ar fi „dependent” de ea, întrucât nu ar mai putea face nimic singur, iar Oana a decis să se dedice îngrijirii partenerului său de viață. În lipsa acestuia, vedeta și-a făcut apariția în zona de Nord a Capitalei, mai exact în Dorobanți.

Îmbrăcată într-o ținută elegantă, Oana Lis a luat prânzul, fără Viorel, într-un restaurant la care obișnuiește să meargă destul de des. Oana a decis să își aloce un moment de respiro și, îmbrăcată elegant, s-a așezat singură la terasa cu pricina, unde a petrecut câteva ore. Nimeni nu a însoțit-o, însă acest lucru nu pare să o fi deranjat pe Oana Lis, care a profitat din plin de singurătate.

(NU RATA: OANA LIS, NOI DEZVĂLUIRI DESPRE STAREA DE SĂNĂTATE A SOȚULUI SĂU)

Oana Lis, apariție neașteptată în lipsa lui Viorel Lis

A dat câteva telefoane și, mai apoi, s-a delectat cu preparatele pe care și le-a comandat, dar nu s-a bucurat prea mult. Paparazzii CANCAN.RO au surprins-o pe Oana Lis destul de îngândurată. Nimic nu i-a pus vedetei zâmbetul pe buze, iar ochii săi au fost lipiți de telefon pe toată perioada șederii la terasă. Totodată, s-ar putea spune că Oanei Lis nu i-a prea priit pandemia, întrucât pare să fi „luat” câteva kilograme.

Cu toate acestea, vedeta nu s-a sfiit să își arate formele! A optat pentru o pereche de jeans skinny, la care a asortat o jachetă de piele și o pereche de pantofi cu toc cui, semn că Oana Lis nu e pregătită să renunțe la aparițiile extravagante cu care ne-a obișnuit! Machiată ca la carte, soția lui Viorel Lis a preferat să poarte ruj roșu și, bineînțeles, look-ul său a fost completat de accesoriul momentului: masca de protecție.

(VEZI ȘI: OANA LIS FACE DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE GREUTĂȚILE DIN VIAȚA EI: „MAMA ERA BOLNAVĂ, IAR TATA ALCOOLIC!”)

Viorel Lis și soția au mari probleme financiare: „Vine iarna și se măresc facturile…”

Chiar dacă Oana Lis și-a făcut acest „moft” și a luat prânzul într-o zonă scumpă din București, fără Viorel, blonda nu se sfiește să admită că are dificultăți financiare. Și-a închis cabinetul psihologic, iar pensia de numai 3.200 de lei a fostului primar nu acoperă toate cheltuielile, având în vedere că mai mult de jumătate se duce pe medicamente.

“Am rămas datoare cu două luni la întreţinere! Nu am plătit! Mă gândesc cu groază că vine iarna şi se măresc facturile. Nu mi-e ruşine s-o spun. Mă tem pentru Viorel. Mi-e frică de momentul în care se va sfârşi. Nu pot să spun că nu mi-e frică. Eu din cauza asta m-am făcut şi psiholog. Ca să-mi rezolv fricile astea.

Am închis şi cabinetul psihologic! Mă gândesc până la urmă să fac unul acasă. Deocamdată, pe pandemie, ofer consultaţii doar online”, a mărturisit Oana, pentru Click!