Oana Lis, noi dezvăluiri despre starea de sănătate a soțului său. Cum se simte fostul edil al Capitalei: ”S-a împăcat cu ideea”

Oana Lis a făcut noi dezvăluiri despre starea de sănătate a soțului său. Fostul edil al Capitalei se simte din ce în ce mai rău, iar restricțiile impuse de pandemia de coronavirus îl dau peste cap.

Avea dureri mari, iar la un moment dat nu mai putea să meargă deloc. Viorel Lis a ajuns pe mâna medicilor și a primit un diagnostic crunt: semi-pareză. A urmat un tratament de specialitate, însă doar 10% s-a recuperat. În tot acest timp, Oana Lis i-a fost un sprijin de nădejde.

Vedeta îl susține necondiționat pe soțul său și are grijă de el. Oana încearcă, pe cât este posibil, să-i facă viața mai ușoară lui Viorel, în ciuda problemelor de sănătate pe care le are fostul edil al Capitalei. (VEZI ȘI: OANA LIS, DEZVĂLUIRI DESPRE ÎNCEPUTURILE RELAȚIEI CU VIOREL LIS: ” CÂND AM ÎNCEPUT SĂ IES CU VIO AM FOST NUMITĂ @#$%”)

”Din păcate, faptul că acum nu se simte atât de bine pe cât te poți simți la 78 de ani e și un efect secundar al pandemiei. Cel puțin anul trecut a fost foarte solicitant pentru noi, pentru că acele restricțiii, cu 3 luni de izolare, apoi având în vedere că el are diabet și nu ar fi rezistat Covidului, ne-am ferit foarte mult. Anul acesta a făcut recuperare medicală, dar doar 10% s-a recuperat.

El e total dependent de mine când iese din casă, adică nu poate ieși fără mine sau fără altcineva, dar altcineva nu e, pentru că trebuie să se țină de mine, are nevoie de sprijin, de cadru sau de mine, să se țină să meargă. Dacă urcă scările, sunt trei scări în fața blocului. Am făcut cerere la asociație să pună o bară de sprijin, dar încă așteptăm și cele trei scări nu le poate urca, pentru că nu se poate ține de pereți și atunci apelăm la un om care trece pe stradă, așteptăm. S-a întâmplat să cadă. Viorel s-a împăcat cu ideea, cu ajutorul și cu sprijinul meu și duce o viață cât de cât plăcută în condițiile care sunt”, a declarat Oana Lis pentru wowbiz.ro.

Viorel Lis și-a făcut testamentul

Fostul edil al Bucureștiului se confruntă cu unele probleme la picioare, pe lângă diagnosticele vechi pe care le are de câțiva ani. Situația delicată în care se află l-a făcut pe Viorel Lis să se gândească și la momentul în care soția lui va rămâne singură. Astfel, apartamentul în care locuiește cu Oana a fost trecut pe numele ei. (CITEȘTE ȘI: CUM L-A „PROTEJAT” OANA PE VIOREL LIS, LA UN EVENIMENT)

Cei doi au discutat foarte serios despre locul de veci al lui Viorel Lis: ”Am discutat și el îmi zicea că o să mă iubescă și după moarte, vorbeam despre groapă, despre unde ar vrea să fie îngropat. Și eu aș vrea să fiu îngropată lângă el. Sunt lucruri normale, sunt lucruri greu de discutat, dacă n-aș fi fost psiholog… n-aș fi putut. Eu nu plec fără el pentru că mi se pare aiurea să-l las acasă, dar în același timp am și eu libertate, pot să ies și să am programul meu, în același timp pot să am grijă și de el”, a dezvăluit Oana în cadrul unei emisiuni TV.