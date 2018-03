Cum a apărut îmbrăcată Laura Cosoi la un eveniment monden. A ales o rochie extrem de mulată pe corp și…

Laura Cosoi radiaza de fericire, pentru că asta e starea naturală a oricărei viitoare mămici. Recent, actrița a fost în centrul atenției la un eveniment monden, la care a luat parte. Aai are doar câteva luni până la momentul când va cunoaște fericirea cu adevărat și iși va strânge în brațe copilul.

Laura Cosoi a ales o rochie super-sexy, extreme de mulată pe corp. Care i-a scos în evindeță burtica de gravidă, dar și faptul că nu purta sutien. Extrem de zâmbitoare, actrița a acceptat să fie fotografiată, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Laura Cosoi a avut o sarcină ușoară

„Nu am avut niciun fel de simptome ciudate, nici gând de pofte, greţuri sau stări de oboseală! Mi s-a părut chiar ciudat, însă experienţa mea de viitoare mamă aşa a fost – în primul trimestru propriu-zis nici nu am simţit că sunt însărcinată. Îţi dai seama că lucrul acesta m-a surprins foarte plăcut, cu atât mai mult cu cât am avut alte aşteptări. Credeam că o să zac la pat trei luni, că nu voi putea merge la repetiţii, adio gătit şi călătorii. Cu alte cuvinte, că nu voi putea face mai nimic. Însă, văd că fata mea are de gând să-şi vadă de treabă şi stă cuminte acolo” vorbea Laura despre sarcină