Cum ar arăta Delia dacă ar opta pentru industria modeling-ului: „E un act de curaj să nu-ți pese”

Delia Matache recunoaște că ar putea oricând să renunțe la cariera de artist și să înceapă o nouă carieră în industria modeling-ului. Vedeta a vorbit despre modul în care ar putea să arate dacă ar renunța la muzică și s-ar axa pe modă.

Nu de puține ori, Delia Matache i-a uimit pe fanii săi cu dezvăluirile despre viața sa. Aceasta are și a avut parte de o mulțime de lucruri neașteptate, tocmai de aceea, fanii săi sunt nerăbdători să descopere ce dezvăluiri mai face artista lor preferată din România.

Delia Matache, pregătită oricând să se lanseze în industria modeling-ului

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că pentru a ajunge un model renumit, este nevoie să ții o anumită dietă pentru a putea arăta cât mai bine. Delia cunoaște aceste aspecte, tocmai de aceea, susține că dacă și-ar dori, ar putea face asta cu siguranță. Totuși, nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Delia iubește mâncarea, iar potrivit declarațiilor sale, nu a ținut niciodată o dietă.

„Vă zic și puteți să aveți încredere. Nativ am fost înzestrată destul de bine. Dacă m-ar preocupa atât de tare treaba asta, aș arăta ca Victorias Secret (n.r. fotomodele). Ești nebun? Top! Rachetă aș fi. Imaginați-vă versiunea aia atunci când nu vă place ce vedeți la mine, că am hainele prea largi, că mă ascund după haine, că de ce nu mă îmbrac mulat. Am potențial foarte mare, am datele genetice bune. E un act de curaj să ai date genetice bune și totuși să nu-ți pese”, a transmis Delia pe rețelele de socializare.

Se pare că vedeta noastră nu pune accentul deloc pe un abdomen plat, cu „pătrățele”, așa cum ar fi fost de așteptat, ci preferă să de bucure din plin de mâncare și de viață. În cadrul aceluiași mesaj postat pe rețelele de socializare, Delia a menționat că este fericită când vede cum arată, tocmai de aceea nu dorește să respecte vreo regulă impusă de societatea în care trăim.