Trupa A.S.I.A a făcut furori la sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000. Din formație au făcut parte, la început, Anca, Sorana, Irina şi Anemona. Fetele sunt aproape toate răspândite prin colțurile lumii, dar se pare că au păstrat legătura.

Cele patru foste membre ale trupei A.S.I.A și-au continuat viața pe alte meleaguri. Anca Neacșu face naveta Turcia-România, fiind căsătorită cu omul de afaceri turc Serkan Yaman. Irina Nicolae e la Budapesta, căsătorită cu milionarul Marius Vizer, iar Sorana Darclee Mohamed se află în Madagascar, acolo unde filmează pentru show-ul „Ultimul trib”, de la Antena 1. Anemona a rămas în țară, deși de-a lungul timpului a reușit să se plimbe prin multe țări. Anemamona nu mai este brunetă, așa cum era la începutul carierei sale. Acum, cântăreața este blondă, dar a rămas la fel de frumoasă, iar anii au fost blânzi cu ea, întrucât pare la fel de tânără. (Citește și Irina de la Asia a născut la Viena! Ce nume a ales pentru fetiţă)

„Anul viitor se împlinesc 20 de ani de când s-a lansat A.S.I.A! Am studiat o vreme pian şi flaut, apoi am făcut canto şi, pentru că locuiam în Constanţa, mama m-a dus la regretatul compozitor Dumitru Lupu, care m-a ajutat să înregistrez două cântece. Le-am pus pe un CD, pe care l-am lansat la o televiziune locală. Apoi am intrat la Facultatea de Teatru şi îmi plăceau melodiile lui Adrian Ordean. Mama m-a ajutat să iau legătura cu el şi m-a chemat la studio. I-a plăcut cum cânt şi mi-a spus că înfiinţează o formaţie de fete, genul «Spice Girls» şi m-a întrebat dacă nu vreau să fac parte din ea.

Am luat invitaţia ca pe un compliment, am ezitat un pic, plăcându-mi unicitatea. I-am promis că voi trece pe la studio să le cunosc pe celelalte fete, pentru că le lipsea a patra. După ce le-am cunoscut pe viitoarele colege, l-am rugat să îmi promită că şcoala va fi pe primul loc, că nu voi lipsi de la facultate şi că nu vom apărea dezbrăcate sau purtând costume indecente. A acceptat şi aşa am intrat în formaţie. Aşa a început pentru mine experienţa A.S.I.A”, a povestit Anemona pentru click.ro.

„M-am înțeles bine cu toți!”

Anemona a dezvăluit că au mai existat certuri, însă s-a înțeles bine cfu toate colegele ei, mai ales cu Anca și Sorana. Artista susține că păstrează legătura cu toate fetele.