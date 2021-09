Cristian Tabără a reușit, în urmă cu ceva ani, să dea jos 60 de kilograme. Prezentatorul a trecut pe la mai multe televiziuni, dar se pare că și-a găsit locul, acum, la TVR, acolo unde moderează o emisiune. Paparazzii CANCAN.RO au dat de el, de curând, astfel că vă punem la dispoziție imagini exclusive.

Recent, paparazzii CANCAN.RO l-au surprins la o terasă pe nimeni altul decât Cristi Tabără. Omul de televiziune s-a îmbrăcat lejer, într-o cămașă cu mâneci scurte, de culoare închisă și a avut zâmbetul la purtător pe toată durata discuției pe care a avut-o cu cei doi prieteni alături de care l-am întâlnit la masă.

Cristi Tabără, jovial, la o bere

Buna dispoziție a fost la ea acasă și cei trei s-au simțit cum nu s-a putut mai bine. Se pare că, de când a reușit să slăbească uimitor și să dea jos nu mai puțin de 60 de kilograme, Cristi Tabără se simte foarte bine în pielea lui. Mai mult, din imaginile exclusive CANCAN.RO vă puteți da seama că moderatorul a rămas la o greutate constantă, cea pe care a obținut-o în urmă cu doi ani, căci nu dă semne să se mai fi îngrășat vreun pic.

Cristi Tabără a stat, preț de câteva zeci de minute, alături de prietenii săi, la terasa cu pricina. Cei trei au băut o bere, au stat la povești și au spus glume!

Cristian Tabără, acuzat că ar fi agresat-o sexual pe fetița fostei sale iubite

În urmă cu 11 ani, Cristian Tabără a fost implicat într-un scandal sexual care a ţinut mult timp primele pagini ale ziarelor. Alina, fosta iubită a lui Tabără, îl acuza că i-ar fi agresat sexual fata de numai 12 ani. Femeia susţinea că a decis să depună plângere la poliţie împotriva acestuia la un an de la incident, pentru că atunci ar fi prins curaj.

”Am vrut să o ţin departe de un eventual scandal de presă. Vreau să-mi protejez copilul. A trecut deja printr-o mare traumă. Un scandal de presă e ultimul lucru de care ar avea nevoie. A fost cumplit pentru ea. Eu şi Cristian Tabără ne-am despărţit între timp. Însă cea mică a insistat să facă asta. A insistat să meargă la poliţie. A depus o plângere după un an de la… acel moment. Nu a fost vorba despre un viol propriu-zis.

Să nu vă imaginaţi că s-a ajuns acolo. A fost vorba despre… nici nu ştiu cum să-i spun… Fiica mea este un copil cuminte, am încredere în ea, am încredere în ceea ce spune. Problema e că nu ştiu nici acum dacă e mai bine ca el să răspundă cu închisoarea sau altfel… Este un copil extraordinar. E sinceră, foarte inteligentă şi are o mare sensibilitate.

Mă gândesc numai la Alexandra, ce-o fi în sufletul ei? Alexandra nu minte! Cristi, de ce nu recunoşti ce i-ai făcut? Mă întreb: oare Cristi a uitat când mi-a mărturisit că «Da, mi-a alunecat degetul în vaginul fetiţei!»?! Mă aşteptam să se apere într-un fel sau altul, dar nu să spună că nu este adevărat. Mă mir că nu a declarat şi că nu mă cunoaşte, dar probabil e conştient că ne-a văzut multă lume împreună.

Nu ştiu de ce se spune că vreau să mă răzbun pe el, când eu nici măcar nu ştiam că urmează să se însoare sâmbătă. Am aflat din ziare. Mai mult, am citit că ar avea o relaţie de trei ani cu cea pe care urmează să o ia de nevastă, iar noi ne-am despărţit abia de un an”, povestea fosta iubită a lui Cristian Tabără în urmă cu 11 ani, atunci când a făcut publică întreaga poveste.

Cristian Tabără a respins acuzaţiile

Cristian Tabără a negat întregul incident, subliniind că el nu a fost înştiinţat de nicio autoritate referitor la faptul că pe numele lui ar fi fost depusă vreo plângere de hărţuire sexuală a minorei sau de viol: ”Mi se pare o mare prostie. Pe mine nu m-a anunţat nimeni, nici poliţia, nici parchetul. Eu nu ştiam nimic despre aşa ceva. Nici măcar nu vreau să vorbesc despre o asemenea prostie”.