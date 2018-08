Cum arată acum Doru Octavian Dumitru, regele comediei din anii ‘90

În ultimii ani, viața lui Doru Octavian Dumitru a reprezentat un mare mister. Regele comediei din anii ’90 locuiește mai mult în Canada și pare că se ferește de aparițiile publice din țară. Însă acum o fostă prezentatoare TV l-a ”readus” la lumină. (Promotiile zilei la monitoare )

Dacă în anii '90 susținea spectacole cu casa închisă la Sala Palatului, acum Doru Octavian Dumitru nu o duce la fel de bine. Artistul locuieşte de peste peste 20 de ani in Toronto, dar banii şi-i câştigă în continuare aici. A obținut viza încă din 1992, dar a decis să părăsească definitiv România în momentul în care și-a dat seama că nu mai poate umple săli de spectacole cu stand-up comedy. De atunci, vine destul de rar în țară și atunci stă doar câteva zile pentru a susține show-urile pe care le are de onorat. Așa cum s-a întâmplat și ieri când și-a făcut apariția în Botoșani, acolo unde a avut de onorat un contract.

Rocsana Marcu a publicat o fotografie pe contul ei de Instagram, alături de Doru Octavian Dumitru. Regele comediei din anii ‘90 zâmbește larg la cameră însă greutățile și anii și-au pus amprenta asupra sa.

„Eu locuiesc în toată lumea. În Canada locuiește familia mea, soția și băiatul. Eu sunt mai mult plecat și chiar și atunci când sunt acasă, parcă nu aș fi. Sunt mereu preocupat cu spectacolele și tot ce ține de carieră", declara Doru Octavian Dumitru.

Doru Octavian Dumitru încearcă să țină pasul cu noii artiști

Doru Octavian Dumitru încearcă cu greu să facă față noii generații de artiști de stand up. În anul 2017, artistul începuse un proiect nou și a încercat să-și vândă glumele pe Internet, pe propriul sau site. Din nefericire, însă n-a avut succes. Acum, pentru pentru a nu-și pierde faima, Doru Octavian Dumitru este activ pe Facebook. Acesta are o pagină de likeuri pe care postează, în mod regulat, citate siropoase despre viață. Putem spune că e un fel de Tony Poptamas de peste hotare!