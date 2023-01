Cum arată acum fetița care a crescut cu pufuleți până la 4 ani: ”Când s-a văzut a început să plângă”

Povestea Florentinei a înduioșat o țară întreagă. Din cauza condițiilor precare în care a crescut, până la vârsta de 4 ani, fetița a fost hrănită doar cu pufuleți.

Florentina a crescut până la vârsta de 4 ani doar cu pufuleți, motiv pentru care cântărea doar 5 kilograme și era malnutrită. Copila a ajuns pe mâna medicilor de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, care au avut un șoc atunci când au cunoscut-o. Pentru că a crescut într-o familie disfuncțională, părinții ei au declarat că aceasta era singura modalitate în care foamea era ținută sub control, ”amăgită” cu pufuleți.

Tatăl Florentinei: ”Când s-a văzut a început să plângă”

Vezi și: ”MĂ ASCUNDEAU SĂ NU-MI VĂD MAMA!” + BĂTAIE PE MOȘTENIRE. CÂȘTIGATĂ DE PĂRINȚII ADOPTIVI, PE RÂND, DUPĂ DIVORȚ, FIICA ACTORULUI CODRESCU ÎȘI SPUNE POVESTEA TULBURĂTOARE

La scurt timp, soarta avea să-i zâmbească Florentinei. Copila a fost infiată chiar de medicul care se ocupa de monitorizarea ei.

„Nu ne-am gândit atunci să o adoptăm în mod cert – pur și simplu ne-am atașat de ea. Plimbările au fost multe și din ce în ce mai dese. Ea avea deficiențe de vorbire și trebuia preluată de un centru de plasament pentru copii cu handicap. Din momentul în care am auzit că am putea să pierdem am luat hotărârea de a face ceva și am reușit asta prin plasamentul de urgență în vederea adoptării”, a declarat Dragoș Tudose, tatăl copilei.

Timpul a trecut, iar acum Florentina are 12 ani, este perfect sănătoasă, atât din punct de vedere emoțional cât și fizic. Părinții adoptivi au depus toate eforturile omenești pentru ca micuța lor să nu simtă lipsa afecțiunii.

„Am avut aceste discuții, mai ales că, înainte să încheiem procesul de adopție, a trebuit să îi spunem că este adoptată, pentru că ne-au pus cei de la Protecția Copilului să facem asta. Am apelat la un psiholog și s-a făcut o povestioară pe care să o înțeleagă.

Dar, destul de recent, acum câteva luni, da, i-am arătat, pentru că trebuie să îi arătăm. Mai bine îi arătăm noi și îi spunem, îi povestim, decât să afle ea pe Internet.”, a mai povestit tatăl fetei.

Acum, la 12 ani, părinții Florentinei și-au făcut curaj și i-au povestit întreaga dramă prin care a trecut, moment în care fetița a izbugnit în plâns.

„A început să plângă… Când s-a văzut, a început să plângă, s-a liniștit, dar, da, a început să plângă destul de tare. Am luat-o în brațe, am ieșit în oraș numai noi doi cu ea.”, a mai dezvăluit Dragoș Tudose, potrivit demămici.ro

Vezi și: CE S-A ÎNTÂMPLAT DUPĂ CE ACEST DALTONIST DIN MEDGIDIA A CONFUNDAT PISTOLUL CU ARTIFICIILE, ÎN NOAPTEA DE REVELION