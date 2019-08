Cum arată acum fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur. Sofia este o adevărată domnișoară

Cum arată fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur. Sofia este o adevărată domnișoară.

De ceva vreme, Dana Nălbaru s-a retras din lumina reflectoarelor și şi-a dedicat aproape tot timpul creşterii copiilor. De asemenea, artista a mărturisit că nu are de gând să mai revină pe scenă.

În urmă cu doi ani, Dana și Dragoș anunțau pe blogul personal că au retras-o pe fiica lor, Sofia, de la școală. Un anunț care i-a șocat pe mulți, dar care i-a entuziasmat pe alții. Ei au luat această decizie, fiind dezamăgiți de sistemul de învățământ din România. Ei bine, acum, Sofia s-a transformat într-o adevărată domnișoară.

Tânăra a întrecut-o la înălțime pe mama ei, cu care are o relație specială.

Dana Nălbaru, mărturisiri despre ziua în care a adoptat-o pe Roxana

Dana Nălbaru și-a dorit să înfieze un copil căruia să-i ofere o nouă șansă la viață. A cunoscut-o pe Roxana, fetița de etnie romă și nu a stat pe gânduri. Artista nu a plecat urechea la prejudecățile altora și a continuat să facă demersurile necesare pentru ca Roxana să fie în familia lor.

“Pe Roxana am văzut-o pe internet, pe lista copiilor greu adoptabili. Mai avea o lună până împlinea 5 ani. Era un copil bun care avea nevoie de familie și care probabil că astăzi ar fi fost tot acolo. Îmi amintesc tot din ziua aceea. Ne-am dus la Arad, unde locuia și am găsit-o foarte veselă, într-o rochiță roz. Nu vorbea. Dar s-a aruncat în brațele noastre din prima. Și a stat în brațele noastre cât am rămas acolo. Iar la scurt timp s-a mutat la noi. Și gata. Mi-am dat seama că, pentru a ajuta cu adevărat pe cineva, trebuie să ies din zona de confort.

Și chiar am ieșit din confort, pentru că mult timp a trebuit să învățăm unii de la alții: noi de la ea, ea de la noi. Ce vreau să zic cu asta? Nu este deloc ușor. Dar satisfacțiile sunt extrem de mari din primele zile, de când au început să se vadă și achizițiile ei. Din prima zi mi-a zis: «mama». Nu poate să ne spună pe nume. Dintotdeauna ne-a spus: «mama» și «tata»”, a povestit artista în cadrul unui interviu oferit în urmă cu patru luni pentru pentru life.ro.