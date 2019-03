Dana Nălbaru a făcut anunțul azi, după 14 ani de căsnicie cu Dragoș Bucur: „Mi-a fost frică de asta, dar..”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton, cei doi de iubesc de peste zece ani și au împreună trei copii, doi biologici: Sofia și Kadri, și unul înfiat – Roxana. Vedeta mărturisea că s-a schimbat foarte mult când l-a cunoscut pe soțul ei, îi era frică de orice, dar a învățat de la el să nu se mai consume pentru lucruri sau situații care nu se întâmplă în prezent.

„Abia după ce l-am cunoscut pe Dragoș, am înțeles că nu trebuie să fiu ca baba cu drobul de sare. Înainte, îmi era frică de orice. De la el am învățat să mă confrunt cu o situație în momentul în care se-ntâmplă, nu să mă consum un an pentru ceva care să nu se întâmple niciodată”, spunea Dana Nălbaru, potrivit perfecte.ro.

„Când am cunoscut-o, nici n-am stat să mă gândesc ce îmi place la ea. Noi ne-am văzut şi după câteva zile ne-am hotărât să ne căsătorim. Mi-a plăcut tot la ea. Mi-au plăcut ochii, mi-a plăcut aura pe care o avea în jurul ei, mi-a plăcut faptul că puteam să stăm să vorbim ore întregi”, declara și Dragoș Bucur despre soția sa.

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au înfiat o fetiță de etnie romă

În cadrul unui interviu oferit recent, artista a vorbit despre visul împlinit de a înfia un copil, căruia să-i ofere o nouă șansă la o viață mai bună, despre ziua în care ea și Dragoș Bucur au cunoscut-o pe Roxana și cum s-a acomodat micuța cu familia ei. Întrebată la un moment dat dacă s-a temut de faptul că va trebui să înfrunte prejudecăţi şi să o învete şi pe fiica adoptată să facă același lucru, Dana Nălbaru a răspuns: “Nu, niciun moment. De nimic nu m-am temut şi de nimic nu mă tem. Eu nu sunt rasistă, nu mă interesează ce cred oamenii din jur”, relatează adevarul.ro.

Dana Nălbaru este convinsă că Roxana va fi pregătită pentru viață atât de ea, cât și de soțul său, Dragoș Bucur. În plus, a mai adăugat vedeta, fata ei adoptată a făcut multe progrese minunate de care este tare mândră.

“Pentru că ne-am dorit, în primul rând. A fost o dorinţă veche, dinainte de a-l avea pe Kadri. Ne-am dorit să facem un real bine. Am simţit nevoia să salvez viaţa cuiva, oricât de lipsit de modestie sună lucrul ăsta. Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am văzut-o şi în patru luni ne-am cunoscut. La câteva săptămâni după ce ne-am văzut, a venit la noi şi a rămas.

A fost emoţionantă pentru fiecare dintre noi, însă, pentru ea, cel mai mult. La momentul respectiv nu mi-am dat seama, dar a fost extrem de emoţionată şi disperată să vină cu noi. A fost fain – era pieptănată, avea o rochiţă roz, se bâţâia, dansa. E foarte drăguţă Roxana. Şi e foarte puternică, mult mai puternică decât orice om am cunoscut vreodată… Am încredere că împreună cu Dragoş o să reuşim să o pregătim pentru viaţă. Ea a făcut nişte progrese extraordinare. Are 6 ani, a trecut prin nişte lucruri foarte grele. O admir pentru cum este şi pentru tăria pe care o are. Acum merge la şcoală, şi-a făcut prieteni, e pe un drum extraordinar de bun. Chiar suntem mândri de ea”, a declarat artista pentru jurnaliștii de la Adevărul.