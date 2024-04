Cum arată acum fiica lui Brad Pitt și a Angelinei Jolie, la 15 ani. Vivienne îi seamănă leit actriței!

Chiar dacă nu a avut parte de un mariaj reușit, Angelina Jolie, celebra actriță de la Hollywood, se poate mândri cu cei șase copii ai săi. În urmă cu puțin timp, actrița a fost surprinsă de paparazzi alături de fiica ei, Vivienne.

Fiica cea mică a Angelinei Jolie, Vivienne Jolie Pitt, este copia fidelă a mamei ei. Mai mult decât atât, Vivienne pare să o ia pe urmele mamei sale, fiind astrasă de lumea filmului. Astfel, fiica Angelinei Jolie, Vivienne, lucrează ca asistentă voluntară a mamei sale la producția de pe Broadway – ,,The Outsiders”.

Când câștigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 48 de ani, a anunțat în august 2023 că lucrează ca producător principal la noul musical, o adaptare a romanului lui S.E. Hinton și a filmului din 1983 al lui Francis Ford Coppola, Angelina Jolie a împărtășit, de asemenea, că Vivienne este un ajutor devotat pentru vedetă:

,,Viv îmi amintește de mama mea prin faptul că nu se concentrează pe a fi în centrul atenției, ci pe a fi un sprijin pentru ceilalți. Este foarte dedicată și atentă la detalii când vine vorba de teatru și muncește din greu ca să înțeleagă și să învețe cum ar putea contribui.”,a spus Angelina Jolie într-o declarație de la acea vreme.

Ce relație are Angelina Jolie cu fiica sa în vârstă de 15 ani, Vivienne, dar și cu ceilalți cinci copii ai săi

Din anul 2016, de când s-a despărțit de Brad Pitt, actrița Angelina Jolie se ocupă singură de creșterea celor șase copii. Despre ,,meseria” de părinte, actrița a povestit, pentru revista People, că este o adevărată provocare:

,,În fiecare zi simt că sunt mai conștientă de ceea ce nu fac bine. Sunt destul de dură cu mine însămi, pentru că uneori mă întreb ‘Fac ce trebuie? Spun ce trebuie?’ Nu sunt un părinte perfect. Bunătatea copiilor mei a fost vindecătoare pentru mine.”, a recunoscut Angelina.

,,Sunt foarte onestă și umană cu copiii mei. Am acasă șase personalități foarte diferite. Sunt foarte încântată de diferitele etape prin care trec, de sentimentele și curiozitățile lor. Sunt persoane grozave și au avut un efect major unul asupra celuilalt.”, a mai adăugat starul.

Faptul că Vivienne se implică în proiectele mamei sale, o face pe vedetă să aibă o legătură și mai strânsă cu ea. Astfel, Angelina Jolie și Vivienne au fost văzute la o reprezentație în avanpremieră a filmului The Outsiders, în New York City, pe 3 aprilie. Cele două radiau de fericire și nu au putut să nu imortalizeze aceste momente unice, într-o ședință foto. Vedeta a dezvăluit, de asemenea, pentru People că a fost inspirată să producă The Outsiders pe Broadway după ce ea și Vivienne au luat parte la o producție a piesei la La Jolla Playhouse, din San Diego, în 2023.

FOTO: Instagram