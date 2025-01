Cum arată acum fiul lui Daniel Pavel. Antoniu a împlinit 20 de ani

Antoniu, fiul lui Daniel Pavel din căsnicia cu Anca Pirvutoiu, a împlinit 20 de ani. Prezentatorul de la Survivor a transmis un mesaj foarte emoționant pentru băiatul său cu ocazia zilei sale de naștere. Mai mult decât atât, a ținut să îi mulțumească fostei partenere pentru ceea ce este băiatul lui astăzi. Femeia a avut un rol esențial în formarea tânărului.

Daniel Pavel este un tată mândru! Prezentatorul emisiunii Survivor România publică adesea imagini cu fiul său, Antoniu, care îi seamănă foarte tare. De această dată, omul de televiziune a ținut să îi scrie câteva rânduri pline de emoție cu ocazia zilei sale de naștere.

Vineri, 17 ianuarie, fiul lui Daniel Pavel a împlinit 20 de ani. Cu această ocazie specială, prezentatorul emisiunii Survivor a publicat câteva imagini cu Antoniu în mediul online. De asemena, el a transmis și un mesaj emoționant.

Omul de televiziune i-a oferit mai multe sfaturi importante băiatului său. Mai mult decât atât, l-a încurajat să urmeze ceea ce Neagoe Basarab i-a spus fiului său, Teodosie, în urmă cu aproximativ 500 de ani.

Daniel Pavel nu a fost căsătorit cu Anca, mama fiului său, însă a mărturisit că Antoniu a fost un copil dorit. De asemenea, în trecut, el a dezvăluit că a provocat multă suferință atunci câns d-a despărțit de fosta sa parteneră și nu este mândru de acest aspect al vieții sale.

„Pentru că am vrut eu și pentru că nu ar fi vrut ea, ca să spunem așa. Am plecat eu și am plecat provocând durere și suferință. Da, nu este o chestie onorabilă a vieții mele. Eu așa zic (n.r. că l-a iertat), iertarea este creștinească, este un proces continuu, știm cum iartă femeile, nu uită.

E în proces să își refacă viața, să spunem așa. Este o luptătoare, proiectul ei de viață este copilul, dar, în același timp, este o femeie vibrantă, caldă, un prieten extraordinar și merită pe cineva absolut minunat, pe măsura ei”, a dezvăluit Daniel Pavel, în 2022, în podcastul lui Cătălin Măruță.