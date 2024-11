Cum arată acum Lavinia Pîrva, după ce a slăbit 9 kilograme într-o singură lună. FOTO

În ultima perioadă, Lavinia Pîrva a trecut printr-o transformare spectaculoasă. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a slăbit 9 kilograme în doar o lună, obiectiv pe care nu ar fi putut să-l atingă fără ajutorul unui profesionist în nutriție. Care este, de fapt, secretul din spatele noii siluete a artistei, dar și la ce trucuri a apelat pentru a scăpa de surplusul de greutate.

Recent, Lavinia Pîrva a fost invitată în emisiunea Vorbește lumea de la Pro TV, acolo unde a oferit detalii despre una dintre cele mai notabile reușite din viața sa personală. În doar o lună, artista a reușit să ajungă la silueta perfectă. A slăbit 9 kilograme, obiectiv pe care nu ar fi reușit să îl îndeplinească fără ajutorul unui specialist în nutriție. Vezi și: Lavinia Pîrva, pe urmele Andreei Marin! Poți să juri că o copiază, din nou!

Soția lui Ștefan Bănică Jr. a mărturisit că de ceva vreme se lupta cu surplusul de kilograme, însă acum a reușit să ajungă la siluetă mult dorită. Împreună cu Carmen Barcan, specialist în terapii de slăbit, Lavinia Pîrva a respectat întocmai sfaturile expertului, cu pași mici, dar siguri a reușit să-și schimbe alimentară zilnic, însă fără să se înfometeze și fără să renunțe definitiv la o parte dintre alimentele care îi plăceau.

Pe lângă dietă și disciplină, artista nu s-a oprit din a face sport și chiar a apelat la anumite tratamente de remodelare corporală. În doar o lună, Lavinia Pîrva a slăbit 9 kilograme, a ajuns la greutatea la care își dorea, iar rezultatul este spectaculos.

”Eu și Carmen am avut o chimie instantanee. M-a ajutat să mă echilibrez, ceea ce nimeni nu a reușit până acum. Am înțeles cât de important este să mă iubesc pe mine însămi la fel de mult cum îi iubesc pe ceilalți. Nu m-am înfometat, m-am simțit bine pe tot parcursul lunii. Am mai multă energie și mă simt în armonie cu mine însămi”, a mărturisit Lavinia Pîrva în emisiunea Vorbește lumea.

„Lavinia a fost disciplinată chiar din prima zi, noi am rezonat bine și comunicarea a fost foarte bună. Lavinia a reușit să slăbească 9 kilograme într-o lună!”, a mărturisit specialista Carmen Barcan.