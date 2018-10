Cum arată acum picioarele lui Vladimir Drăghia, la patru luni după Exatlon!

Vladimir Drăghia a rămas cu urme după participarea la Exatlon! Rănile pe care actorul le-a căpătat în Republica Dominicană nu s-au vindecat nici până azi. Câștigătorul primului sezon a rămas cu cicatrice și vânătăi vizibile pe picioare.

Vladimir Drăghia a vorbit despre asta într-un interviu cu Alessia, fiica jurnalistei Ela Crăciun. Fetița i-a pus întrebări cu privire la experiența de la Exatlon, iar actorul i-a arătat rănile pe care încă le are pe picioare. La finalul competiției, în urmă cu câteva luni, Vladimir Drăghia avea o mulțime de julituri, care se pare că au lăsat cicatrice. „Eu văd că ești năzdrăvană! Uite, am și eu. Aste e nouă, e de azi. Astea sunt de la Exatlon”, i-a spus Vladimir Drăghia micuței.

Vladimir Drăghia a donat premiul de 100.000 de euro de la Exatlon

Vladimir Drăghia a primit banii pentru care a muncit mai bine de cinci luni la Exatlon. Actorul a donat în întregime premiul de 100.000 de euro asociației MagiCAMP, așa cum a promis în finala competiției din Republica Dominicană.

„Nu am de ce să mai am emoții acum! Am câțtigat atunci. M-am bucurat. Acum m-am obișnuit cu gândul. Din concursul ăsta toți am ieșit câștigători”, a declarat Vladimir Drăghia la Kanal D.

Florența Ilie, reprezentant MagiCamp, a primit cecul de 100.000 de euro de la Vladimir Drăghia: „Este prietenul copiilor noștri de mai mulți ani. El a fost în diverse comeptiții unde a luptat pentru copiii noștri. Este prietenul lor! A mers în tabere, a înotat alături de ei. Eu mi-am dat demisia acum un an pentru a sta full time alături de ei. Eram polițist. Mi-am pierdut copilul și de mai bine de 10 ani fac voluntariat. Mulțumim pentru premiu. Ne va ajuta să aducem și mai mulți copii în tabără și să le face o viață mai bună, să le mai adunăm din durere. Oricine poate să facă asemenea gesturi.”